Vlada će tri puta godišnje Sabor izvijestiti o mjerama protiv korone; Most: To ne znači ništa

Vlada je odbila jedini amandman na Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojim se propisuju kazne za nepridržavanje mjera. Glasovanje o ovom zakonu, ali i paketu poreznih izmjena je u podne

<p>Saborski zastupnici očitovali su se o amandmanima na izmjene Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, kojim se uvode kazne za nepoštivanje epidemioloških mjera. Vlada je odbila jedini amandman Mosta prema kojem bi Vlada jednom mjesečno bila dužna izvijestiti Sabor o provedbi i učincima mjera s ciljem donošenje odluka o pooštravanju, ublažavanju ili ukidanju istih.</p><p>Amandman je odbijen s obrazloženjem da je prihvaćen zaključak predstavnika većine prema kojem se Vlada zadužuje da tri puta godišnje i to na početku i na kraju redovnog zasjedanja između 15. siječnja i 15. srpnja te 15. rujna i 15. prosinca dostavi izvješće o učincima mjera i to dok je na snazi Odluka o proglašenju epidemije. Kao argument za odbijanje amandmana Mosta navedeno je i da ministar zdravstva a svakoj sjednici Vlade od početka epidemije izvještava o aktualnom stanju vezano za korona virus. </p><p><strong>Marija Selak Raspudić </strong>(Most) napomenula je kako su ovim amandmanom htjeli poslati poruku kako su spremni surađivati, ali je Vlada tu ruku suradnje odbila. Napomenula je kako se Hrvatska nazali u nezavidnoj situaciji jer nam brojke rapidno rastu, a cilj amandmana ističe bio je da se omogućiti brzo donošenje prohladnih mjera. </p><p>- Tri puta godišnje ne znači ništa. Engleska svoje mjere revidira svaka dva tjedna. Sve pristojne zemlje donijele su jasne parametre koje su iskomunicirali s građanima i zašto se mjera moraju pridržavati, dok u hrvatskom slučaju se narušavaju prava na privatnost, slobodu i na rad, što su sve Ustavom zajamčene kategorije - kazala je. </p><p>Pitala je vladajuće u čemu je problem da to ne žele. </p><p>- Ako ljudima ne kažete koji su kriteriji da se donose mjere oni ih se neće pridržavati i situacija će se pogoršavati - uvjerena je Selak Raspudić koja je tražila glasovanje o amandmanu Mosta. </p><p>Vlada je odbila i sve oporbene amandmane na paketa poreznih zakona. Klub Zeleno lijevog bloka tražio je uvođenje progresivnog oporezivanja dohotka i to sa četiri stope od 15, 20, 30 i 40 posto.<strong> Damir Bakić</strong> kazao je kako 99 posto obveznika poreza na dohodak „de facto“ plaća porez po jednoj te istoj stopi.</p><p>- Svi čije su mjesečne bruto plaće između 5000 i 42.500 kuna plaćaju porez po jednoj te istoj stopi, do sada je bila 24, sad se predlaže 20. Mi mislimo da je prikladno i potrebno uvesti progresivno oporezivanje - naveo je Bakić. </p><p>Naveo da je njihov prijedlog neutralan što se tie gubitka prihoda na dohodak i kretao bi na razini od 2 milijarde kuna.</p><p>Odbijen je i amandman <strong>Katarine Peović</strong> iz Radničke fronte, koja je također tražila progresivno oporezivanje. </p><p>- To je pravedno oporezivanje za razliku od predložene porezne reforme koja će povećati nejednakost i siromaštvo, a najviše će dati onima koji imaju preko 30.000 kuna bruto plaće. U Hrvatskoj 90 posto ljudi ima plaću manje od 15.000 kuna bruto. Tim ljudima treba najviše povećati plaće - kazala je Peović. </p><p>Radnička fronta predložila je oporezivanje stopama od 10, 20, 40 te 80 posto za plaće veće od 30.000 kuna. </p><p>Saborski zastupnici u podne će glasovati o paketu poreznih zakona, dopuni Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, paketu zakona s područja financija i osiguranja te izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi i Izvješću predsjednika Vrhovnog suda <strong>Đure Sesse</strong> o stanju sudbene vlasti u 2019.</p><p><strong>VIDEO: Saborska rasprava </strong></p><p>Predloženim se izmjenama Zakona o porezu na dohodak snižavaju stope s 24 na 20 posto te sa 36 na 30 posto, a kako je taj porez prihod lokalnih jedinica - to će za njih značiti i oko dvije milijarde kuna manji prihod. Uz predloženo smanjenje stopa poreza na dohodak sa 36 na 30 posto te s 24 na 20 posto, izmjenama Zakona o porezu na dohodak od početka iduće godine smanjit će se s 12 na 10 posto stopa koja se primjenjuje pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti.</p><p>Izmjenama Zakona o porezu na dobit snižava se opća stopa za sve koji imaju godišnji promet do 7,5 milijuna kuna, s 12 posto na 10 posto.</p><p>U predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisuju se kazne za nepridržavanje mjera zaštite od zaraze koronavirusom. Novčana kazna za prekršaje za pravne osobe predviđena je u iznosu od 10.000 kuna do 40.000 kuna u slučaju nepridržavanja mjera propisanih zakonom, to jest ako ne poštuju zabranu ili ograničenje javnih događaja i okupljanja te ako ne poštuju zabranu ili ograničenje privatnih okupljanja. Za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna.</p><p>Za prekršaj fizičke osobe propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 kuna u slučaju nepridržavanja propisanih mjera, to jest obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske. Za vlasnika privatnog posjeda propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna ako organizira ili dopusti privatno okupljanje protivno odredbama zakona.</p><p>Također, mijenja se odredba o naplati prekršajne kazne na mjestu na kojem je počinjen prekršaj pa ju može naplatiti osoba ovlaštena za provedbu nadzora nad provedbom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.</p><p>Saborski zastupnici će glasovati i o dopuni Zakona o socijalnoj skrbi kojim se uređuje obavljanje djelatnosti u ustanovama i kod pružatelja usluga socijalne skrbi u slučaju izvanrednih okolnosti, katastrofa i epidemija većih razmjera, a s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor. Također se uređuje pitanje organizacija radnog vremena i načina korištenja odmora kako bi se, što je moguće manjoj opasnosti, izložili korisnici kod pružatelja socijalnih usluga.</p><p>Kako je istaknuto, donošenje zakona pridonosi rješavanju pravne praznine u zakonodavnom sustavu radi potrebe osiguranja pravovremenog i učinkovitog obavljanja djelatnosti u ustanovama socijalne skrbi i kod pružatelja usluga socijalne skrbi s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor o pružanju usluga u slučaju nastanka posebnih okolnosti.</p><p>Zastupnici će se izjašnjavati o amandmanima na raspravljene zakone.</p><p>Sjednica počinje u 9,30 sati, a glasovanje je predviđeno u podne.</p>