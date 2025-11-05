Jandroković: Još ćemo bolje surađivati s SAD-om ako se ukine dvostruko oporezivanje

Što skorija ratifikacija Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s SAD-om značajno bi pospješila gospodarsku suradnju, poručio je u srijedu u Zagrebu predsjednik Sabora Gordan Jandroković novoj američkoj veleposlanici Nicole McGraw, s kojom se složio da dvije zemlje njeguju blizak partnerski odnos. Jandroković je veleposlanici, koju je primio u nastupni posjet izrazio nadu da će američki Senat što prije ratificirati Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su dvije zemlje potpisale, jer bi to dalo „značajan dodatni impuls razvoju bilateralne gospodarske suradnje“, rekao je.

Hrvatska i SAD taj su sporazum potpisale u prosincu 2022. godine no treba ga još ratificirati i američki Senat. Hrvatska je jedina članica Europske unije koja još nema ratificiran taj ugovor sa SAD-om.

Neovisno o tome, Jandroković i McGraw odnose Hrvatske i SAD-a ocijenili su izvrsnima, partnerskima i savezničkima. Odlične bilateralne veze dodatno je učvrstila uspostava Strateškog dijaloga dviju država i konkretna postignuća poput pristupanja Hrvatske u američki Program izuzeća od viza i u privilegirani program Global Entry.

Dvoje političara još su se složili da Hrvatska doprinosi europskoj energetskoj sigurnosti jer JANAF-ovim naftovodom i LNG terminalom na Krku „jača diversifikaciju opskrbe“, navodi se u priopćenju Hrvatskog sabora.

Sabor će iduće godine biti domaćin parlamentarnog samita Inicijative triju mora na koji će biti pozvan i predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa Mike Johnson. „SAD je od samih početaka bio strateški partner te inicijative“, navodi se.