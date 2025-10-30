Nova Trumpova veleposlanica kod Plenkovića: 'Nastavljamo gradnju bliskih odnosa...'

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je primio novu veleposlanicu SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw kojoj je izrazio želju nastavka izgradnje bliskih i partnerskih odnosa dviju država. „Izrazili smo našu želju nastavka izgradnje bliskih, partnerskih odnosa Hrvatske i SAD-a te daljnjeg razvoja suradnje na području gospodarstva, energetike i obrane”, napisao je Plenković na platformi X.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:22 Zagreb: Premijer Plenković ugostio Nicole McGraw, novu američku veleposlanicu u Hrvatskoj | Video: 24sata/pixsell

„Također smo raspravljali o svjetskim sigurnosnim izazovima, mirovnim naporima u Ukrajini i na Bliskom istoku, te o situaciji na jugoistoku Europe”, dodao je premijer.

McGraw je u Banske dvore je stigla nakon što je prošli tjedan predala vjerodajnice predsjedniku Zoranu Milanoviću i time formalno stupila na dužnost.

Američki Senat za novu veleposlanicu u Hrvatskoj potvrdio ju je početkom listopada.

State Department na svojim stranicama McGraw, stanovnicu Floride i katolkinju, opisuje kao dinamičnu poduzetnicu, filantropkinju i lidericu u međunarodnoj suradnji na području umjetnosti, tehnologije i poslovanja.

McGraw je u travnju u svom saslušanju pred odborom za vanjske odnose američkog Senata naglasila da će tijekom mandata u Hrvatskoj imati četiri prioriteta: gospodarsku i kulturnu diplomaciju, sigurnosnu suradnju, američku izvrsnost i zaštitu američkih državljana u inozemstvu.

Naglasila da će raditi na zaštiti američkih interesa u hrvatskim strateškim sektorima poput luka, telekomunikacija i energetike.

Rekla je i da Hrvatska povećava izdvajanja za obranu i radi na modernizaciji oružanih snaga što je prilika za američke tvrtke za zajednička ulaganja i tehnološke transfere.