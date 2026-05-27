Jandroković kod Pape: Pozvao sam Papu da dođe u Hrvatsku

Sveta Stolica smatra da Hrvati moraju biti jednakopravni u BiH, kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu nakon susreta s papom Lavom XIV. u Vatikanu.

"Podsjetio sam Svetoga Oca i na situaciju u BiH te položaj hrvatskog naroda i zahvalio na tome što i Sveta Stolica isto tako smatra da konstitutivni narodi u BiH, pa tako i hrvatski narod, moraju biti jednakopravni i da je to okosnica na kojoj i počiva BiH", rekao je Jandroković u izjavi za medije nakon odvojenih sastanaka s papom i vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom.

Hrvati, kojih je tri puta manje nego Bošnjaka u Federaciji BiH, ističu da ih brojniji Bošnjaci preglasavaju, što se zbilo već četiri puta na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u koje je većinski bošnjačkim glasovima izabran Željko Komšić. Ali on se na izborima koji se u zemlji održavaju ovog listopada nema pravo kandidirati.

Za hrvatskog člana stoga će se 4. listopada birati između troje kandidata: Darijane Filipović iz Hrvatske demokratske zajednice BiH, Zdenka Lučića koji predstavlja pet oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom i Slavena Kovačevića iz Komšićeve stranke Demokratske fronte.

Poziv papi da posjeti Hrvatsku

Jandroković je rekao da se u razgovoru s papom dotakao pitanja nestabilnosti u svijetu te promjena u međunarodnim odnosima, dodajući da je pozicija Vatikana o tome jasna te da je papa dobro artikulira.

"Mir, dijalog, međusobno uvažavanje i tolerancija su nešto na čemu mora počivati međunarodni poredak", kazao je Jandroković o stavovima Svete Stolice, naglasivši da se s njima slaže i Hrvatska.

Jandroković je rekao da su odnosi Svete Stolice i Hrvatske na "jako visokoj razni", ističući da to potvrđuje niz posjeta predsjednika države, vlade, a sada i parlamenta Vatikanu.

Susret s papom Jandroković je iskoristio da mu zahvali na "svemu što je Sveta Stolica učinila za Hrvatsku kroz povijest", a posebno za činjenicu da je među prvima priznala Republiku Hrvatsku.

Jandroković se pridružio nizu hrvatskih dužnosnika koji su papu pozvali u Hrvatsku.

"Ja sam opet ponovio poziv, koji su uputili moji prethodnici i koji je uputila i Hrvatska biskupska konferencija, a vjerujem i velika većina hrvatskog naroda i građana želi da Sveti Otac posjeti Hrvatsku", kazao je.

Predsjednik Sabora je papi poklonio repliku djela "Raspeće veliko" kipara Ivana Meštrovića, koji je jedno vrijeme živio u Chicagu odakle je papa rodom, te dres hrvatske nogometne reprezentacije s natpisom "Papa Lav" i brojem 14.

Obostrana želja za stabilnim susjedstvom

Nakon što ga je papa u pratnji supruge primio u privatnu audijenciju, predsjednik Sabora je nazočio općoj audijenciji pape na Trgu sv. Petra, a potom se susreo i s državnim tajnikom Pietrom Parolinom.

U fokusu gotovo sat vremena dugog sastanka bili su međunarodni odnosi, pri čemu je Parolina posebno zanimala situacija u hrvatskom susjedstvu i proces "europeizacije tog dijela Europe", rekao je Jandroković.

Dodao je da je i u razgovoru s Parolinom "na prvo mjesto" stavio situaciju u BiH te položaj tamošnjeg hrvatskog naroda.

"Ali dotakli smo se i ostalih susjeda i iskazali obostranu želju da to područje ne bude više područje nemira, nego da bude stabilno", rekao je Jandroković, ustvrdivši da je mirno susjedstvo koje će osigurati ekonomski i socijalni razvoj tih država u hrvatskom strateškom interesu.

Jandroković je u trodnevnom radnom posjetu Vatikanu, u sklopu kojeg je u utorak posjetio crkvu sv. Jeronima u Rimu, gdje se sastao s hrvatskom zajednicom u Italiji, a u četvrtak će se susresti s Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.