Jandroković: Kolona sjećanja će ovisiti o broju novozaraženih

Kolona sjećanja da, ali u kojoj formi i s kojem brojem ljudi ovisit će tome koliko ćemo tih dana imati novozaraženih, teško bolesnih, umrlih, rekao je predsjednik Sabora

<p>Predsjednik Sabora<strong> Gordan Jandroković</strong> rekao je kako će forma održavanja Kolone sjećanja u Vukovaru ovisiti o broju novozaraženih, naglasivši da će se morati voditi računa o zaštiti zdravlja ljudi ali i da se na dostojanstven način obilježe Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.</p><p>- Kolona sjećanja da, ali u kojoj formi i s kojem brojem ljudi ovisit će tome koliko ćemo tih dana imati novozaraženih, teško bolesnih, umrlih - rekao je Jandroković u utorak u Dnevniku HRT-a.</p><p>Dodao je da će i u tom slučaju morati voditi računa o zaštiti zdravlja i života građana ali i da se na dostojanstven način obilježe Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.</p><p>Upitan kada će biti donesena odluka i razgovara li se o tome s vukovarskim gradonačelnikom<strong> Ivanom Penavom </strong>rekao je da taj dan zajedno organiziraju Vlada i grad Vukovar, a vjeruje da će se postići razuman dogovor koji će voditi računa i o zaštiti života i zdravlja onih koji će tamo biti ali naravno i o dostojanstvenom obilježavanju sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.</p><p>Ove godine imamo specifičnu situaciju pa će epidemiološke mjere odrediti opseg te manifestacije, rekao je Jandroković.</p><p>Podsjetio je i kako je Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje od ove godine neradni dan, te je poručio kako Vlada i vladajuća većina daje tom danu veliki značaj i žele buduće naraštaje podsjećati na ono što se događalo početkom 1990-tih godina. </p><p>Za izjavu predsjednika Republike<strong> Zorana Milanovića</strong> da će podržati lockdown ali ne i policijski sat, Jandroković je rekao da ne zna što će predsjednik podržati s obzirom na to da to neće biti prijedlozi.</p><p>- Što će biti i kako će biti odlučit će Hrvatski sabor. Ako bude kakvih sporova odlučit će Ustavni sud koji je već jednom odlučio da je sve što je učinjeno u skladu s Ustavom i zakonom i to trebaju poštovati svi pa i predsjednik Republike - zaključio je Jandroković.</p><h2>Na prvom mjestu ljudski život</h2><p>Na pitanje što je važnije - ljudski život ili gospodarstvo Jandroković je odgovorio da je važnije očuvati zdravlje što većeg broja ljudi ali i dodao da se mora voditi računa o gospodarskoj aktivnosti.</p><p>- Na prvom je mjestu ljudski život, tu nemam nikakve dvojbe - rekao je Jandroković, ustvrdivši da je očuvanje života i zdravlja građana prioritet. No, poručio je, naravno da moramo voditi računa i o gospodarskoj aktivnost i upravo taj balans vlada nastoji popraviti.</p><p>Rekao je da se sigurno neće ići u smjeru potpunog zatvaranja a kamo li policijskog sata, no nada se da će se ona manjina građana, koja to još ne čini, striktnije držati epidemioloških mjera.</p>