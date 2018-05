Jandroković: Mailovi nisu bili primjereni sadržajem ni stilom

Nakon sastanka premijera Andreja Plenkovića i koalicijskih partnera u Vladi, predsjednik Sabora i politički tajnik HDZ-a Gordan Jandroković poručio je kako su svi vrlo zadovoljni Darkom Horvatom kao kandidatom za novog ministra gospodarstva te Tomislavom Tolušićem za potpredsjednika Vlade.

Novinari su ga upitali kako to da su se odlučilo za Horvata koji je bio čovjek Tomislava Karamarka.- Radi se o dva čovjeka koji su potpredsjednici HDZ-a. Horvat je po meni čovjek koji dobro razumije gospodarstvo, dobar je bio kao ministar poduzetništva, bavio se dugo godina energetikom, ima respektabilan životopis. Što se tiče Tolušića, on je ministar poljoprivrede i kao takav je dobro upoznat sa situacijom u Agrokoru, ali sa korištenjem EU fondova i ukupnom gospodarskom situacijom i vjerujem da će i on biti dobar potpredsjednik Vlade - poručio je Jandroković novinarima ispred Banskih dvora.Što se tiče predizbornog spota HDZ-a 2016., za koji je N1 televizija otkrila da se dio snimao u uredu odvjetnika Šavorića koji je zajedno s tzv. grupom Borg pisao lex Agrokor, Jandroković u tome ne vidi ništa sporno. Istaknuo je kako je on izabrao agenciju koja je radila za HDZ kampanju.

- Oni su bili zaduženi za zakup medijskog prostora, promo aktivnosti pa i snimanje ovog spota. Odabrali su lokacije i ja tu ne vidim zaista ništa sporno. Imali smo pobjedničku kampanju koja je bila jeftinija od svih ostalih HDZ-ovih kampanja do tada, vodili smo računa o svim detaljima, dobili sva pozitivna izvješća nadležnih državnih tijela - rekao je.

Na pitanje nije li mu nevjerojatna ta koincidencija, kratko je odgovorio "ne".

A na novinarsko pitanje što to govori o vjerodostojnosti HDZ-a, poručio je da su to sugestivna pitanja.



Novinari su ga pitali i za nove mailove koje je objavio Index, a prema kojima je ista ta grupa dogovarala i prodaju HEP-a.

Poručio je kako o toj aferi nema što dodati te da je već kritično poručivao kako je njemu takav način komunikacije bio neprimjeren.

Na pitanje je li moguće da premijer nije ništa znao o tome, kao i da on nije ništa znao, Jandroković kaže da oni to nisu mogli znati.

- To su mailovi koji su cirkulirali između određene grupe ljudi. Što su oni između sebe pisali, kako smo mi mogli znati koji nismo imali te informacije - poručio je.

Na opasku novinara kako se radi o njihovoj potpredsjednici Vlade, Jandroković je istaknuo kako je ona "zbog svoje političke odgovornosti, kako je sama kazala, odlučila otići".

- Ponavljam i neću svaki dan govoriti, smatram da mailovi nisu bili primjereni niti sadržajem niti stilom i oni koji su ih između sebe pisali, za to su odgovorni - rekao je.

Istaknuo je kako je Zakon prošao proceduru.

- Vidjeli ste da je i pomoćnica ministra pravosuđa, koja je dolazila iz Mosta, govorila da se radi o dobrom zakonu, prošao je sva nadležna državna tijela, završio u Saboru i tamo je taj zakon i donesen - rekao je.

Novinari su ga upitali da li ga nije zanimalo tko je pisao Zakon.

- Ono što je mene zanimalo je da je prošao proceduru koju je trebao proći. Bilo je rečeno da su pomogli vanjski stručnjaci, ljudi koji se u to razumiju - rekao je.

Komentirao je i proces nagodbe u Agrokoru zbog koje se bune dobavljači i poručuju da je neće potpisati.- Nagodba je interes svih koji sudjeluju u tom procesu i Hrvatske i za gospodarstvo u cjelini. Važna je, ne samo za ekonomsku stabilnost nego očito i za političku jer je vidljivo da prijepori koji su se dogodili oko same nagodbe izazivaju i generiraju i političke pokušaje da se uzdrma parlamentarna većina i Vlada. Vjerujem da će u konačnici biti razuma i da će nagodba biti postignuta - rekao je dodavši kako je u kontaktu sa svim dionicima tog procesa.- To nije samo moje pravo nego i obaveza da vodim o tome računa. Razgovarao sam i s gospodinom Pucarom više puta i svima drugima koji su zainteresirani da taj proces uspješno završi. Interes je svih da dobro završi - zaključio je Jandroković.Ni predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić ne vidi ništa sporno u činjenici da je predizborni spot sniman u odvjetničkom uredu Šavorić i partneri.- Lokacije je izabrala sama agencija Unex koju je angažiralo tajništvo. HDZ je platio usluge i tu ne vidim ništa sporno - istaknuo je.

Tema: Afera mailovi