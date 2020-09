Jandroković: Mislio sam da ste pristojna zastupnica, očito niste

Tijekom rasprave o skidanju imuniteta Mostovom Nikoli Grmoji došlo je do prepirke između predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića (HDZ) i Sabine Glasovac (SDP) zbog novih pravila u sabornici

<p>Zbog privatne tužbe koju je podnio SDP-ov <strong>Ranko Ostojić</strong> protiv Mostovog <strong>Nikole Grmoje</strong>, zastupnici su u petak raspravljali o skidanju zastupničkog imuniteta Grmoji. Mandatno-imunitetno povjerenstvo dan ranije nije dalo suglasnost da mu se imunitet skine. Naime, praksa u Saboru je da zastupnici podržavaju skidanje imuniteta kad to zatraži DORH, ali ne i kad su u pitanju privatne tužbe. U ovom slučaju skidanje imuniteta zatražio je Općinski sud, kako bi mogao nastaviti kazneni postupak protiv Grmoje zbog klevete. Ostojić je, podsjetimo, Grmoju tužio još 2016. nakon što je ovaj rekao da ima indicije kako je čelnika Mosta, Božu Petrova, nakon izbora protuzakonito obrađivao PNUSKOK. Grmoja je tvrdio kako je Ostojić, kao ministar unutarnjih poslova, naredio praćenje Petrova.</p><p><strong>Arsen Bauk</strong> je naglasio kako je praksa SDP-a, kao i drugih saborskih klubova, da ne podržava skidanje imuniteta kad su u pitanju privatne tužbe, pa je tako i ovom slučaju bez obzira što je tužbu podnio njihov član.</p><p>- U ovom slučaju je razvidno ono što je rekao bivši premijer i sadašnji predsjednik Milanović, da institucije ne funkcioniraju, da se utječe na istrage i da je on sve znao. On je potvrdio da je Ranko Ostojić, tužitelj u ovom postupku protiv Grmoje, sve znao tada kao ministar unutarnjih poslova - rekao je Mostov <strong>Miro Bulj.</strong></p><p>Rasprava je, dakako, otišla najviše u smjeru najnovije afere povezane s Janafom. <strong>HDZ-ov Branko Bačić</strong> osvrnuo se na najavu oporbe o osnivanju istražnog povjerenstva zbog curenja informacija u istragama, ponajviše zbog posljednje afere Janaf.</p><p>- Mi nećemo glasati za skidanje imuniteta jer to inače ne radimo kad su u pitanju privatne tužbe. No, nadam se da će se, ako istražno povjerenstvo osnuje, ispitati onda i kako je Grmoja imao saznanja iz službi da službe prate Petrova - istaknuo je.</p><p><strong>HSLS-ov Dario Hrebak</strong> poručio je kako je njega sram što uopće ima taj saborski imunitet i što je zbog njega privilegiraniji u odnosu na ostale građane. <strong>Dario Zurovec</strong> (Fokus) istaknuo je kako se nijedan zastupnik ne bi trebao bojati skidanja imuniteta ako radi sve po savjesti i ispravno.</p><p><strong>Dalija Orešković</strong> (Stranka s Imenom i Prezimenom) podržala je stav da se povodom privatnih tužbi zastupnicima ne skida imunitet. </p><p>- Zato što to uistinu može dovesti do zlouporaba i toga da Sabor kao zakonodavno tijelo ne može obavljati svoju temeljnu zadaću - rekla je pa upozorila kako naše pravosuđe ne funkcionira. </p><p>U jednom trenutku predsjednik Sabora zaustavio je raspravu zbog polemike sa SDP-ovom <strong>Sabinom Glasovac</strong>. Ona se prijavila za raspravu, ali ne osobno, nego ju je prijavio netko drugi u njezino ime. Jandroković joj je pojašnjavao da se to više tako ne može raditi te da se potpisani papir s prijavom za raspravu može jedino osobno predati na stol predsjednika Sabora, na što je ona njemu objašnjavala da se ne može osobno prijaviti kad ne može sjediti u sabornici zbog epidemioloških mjera. Kako je nastavila s polemikom, Jandroković joj je dao jednu, zatim drugu opomenu. </p><p>- Ovo je nevjerojatno da si vi ovo dozvoljavate. Ja sam mislio da ste vi pristojna zastupnica, ali očito niste - poručio je, a zbog nastavka prepirke iz saborske klupe dao joj je i treću opomenu zbog koje nije imala više pravo sudjelovati u raspravi tijekom sjednice.</p><p>Orešković je poručila kako ne može vjerovati da je nošenje papirića za prijavu postala važnija tema od činjenice da se država vodi iz jednog ilegalnog podruma i od toga da se izvršna i sudbena vlast sastaje u jednom klubu u kojem se jede, pije, daje i prima mito, ne plaćaju računi...</p><p>Predsjednik Suverenista, <strong>Hrvoje Zekanović</strong>, poručio je pak da se u Saboru treba raspraviti politička odgovornost za korupcijske afere.</p><p>Jandroković je nekoliko puta upozoravao zastupnike da se ne drže teme, a to je skidanje imuniteta Grmoji, a ne afera Janaf. O skidanju imuniteta, odnosno ne skidanju, glasat će drugog puta. </p>