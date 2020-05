'Uvrede su bile svakodnevne, a ne incidenti. Sabor nije ulica...'

Gordan Jandroković predsjedao je Saborom do ponedjeljka kada je Sabor raspušten sa 105 glasova za. Nakon raspuštanja se Jandroković obratio javnosti.

Predstavio je statistiku rada devetog saziva.

- Imali smo 421 dan zasjedanja, što je više nego što su imali prošli sazivi. Isto je i sa satima zasjedanja, imali smo 2938 sati zasjedanja. i 1702 točke dnevnog reda. Hoću istaknuti bez obzira na sve prigovore na rad, čini mi se da smo dinamizirali taj rad, donijeli smo dva puta promjenu Poslovnika i mislim da se to iz statistike i vidi. Bilo je gotovo 50 tisuća javljanja - rekao je.

Dodao je kako je ovaj saziv uveo i novčane kazne za one zastupnike koji ne dolaze i znakovni jezik.

- Htio bih govoriti o najvažnijim postignućima: Zakon o izvanrednoj upravi, takozvani lex Agrokor kojim je spašena hrvatska prehrambena i poljoprivredna industrija i deseci tisuća radnih mjesta. Druga bitna situacija bila je nakon početka epidemije korona virusa i potresa. Meni osobno će ostati u sjećanju upravo taj dio, u zahtjevnim smo okolnostima radili bez prestanka i na drugim lokacijama. Komparirali smo naš rad s radom ostalih parlamenata u Europi i ostvarili smo dobre rezultate, nismo prekidali rad. Bili smo tu kada se donio Zakon o civilnoj zaštiti i Zakon o zaštiti pučanstva od zarazne bolesti. Hrvatska je ostvarila izvanredne rezultate - poručio je Jandroković.

Dodao je kako, što se tiče predsjedanja Europskom unijom, nisu uspjeli ostvariti sve što su planirali zbog korona virusa.

Jandroković je komentirao što je Vlada učinila u vezi potresa.

- Odbacujem prigovore da se nije učinilo sve što se moglo. Zakon je vrlo kompleksan i zahtjevan. Mora biti pravedan, učinkovit i detaljan. Vlada je donijela odluku da 141 milijun kuna izdvoji za pomoć onima koji su stradali - rekao je Jandroković te ponovio da će Vlada osigurati smještaj za one koji se ne mogu vratiti u svoje domove.

- I tijekom polemike s Marasom sam naglasio da je HDZ izdvojila novac za pomoć, ministri i još neki iz sabora su izdvojili svoje plaće za ožujak - rekao je Jandroković.

Komentirao je i skup izvan Sabora.

- To su predstavnici nekih političkih stranaka, oni žele iskoristiti ovu situaciju da dobiju na vidljivosti koju će onda pokušati iskoristiti na predstojećim parlamentarnim izborima. Ovu inicijativu gledam kao političku inicijativu - rekao je.

Na pitanje je li ovo bio najgori saziv Sabora, Jandroković je rekao da su donesene vrlo važne odluke i strategije i da je Sabor obavio svoju glavnu dužnost.

- Mislim da smo u dvije krizne situacije, Agrokor i korona virus, obavili svoj posao i odigrao svoju ulogu. Moja ocjena za ovaj saziv Sabora ne bi bila tako loša. No, postoji i drugi dio zbog kojih je ova ocjena takva, ali ona dolazi iz dva razloga, prvo zbog neprimjerenog ponašanja zastupnika. Bilo je ružnih riječi i u prošlim sazivima, ali to su bili incidenti. Ovdje su uvrede, govora mržnji, laži, neistina... Stvorilo se ozračje koje nije primjereno za jedan parlament. To nije bio incident nego svakodnevna praksa. Govor s ulice, govor s ruba društvenih mreža, takva vrsta govora došla je u Hrvatski sabor. Meni je to neobično, odgojen sam drugačije. Šutio sam, ponekad odgovorio i ponekad prešao crtu, no jedan dio zastupnika počeo je koristiti uvrede kao najnormalnije djelovanje. Sabor nije ulica - objasnio je Jandroković.

Objasnio je da je drugi razlog zbog kojih je ocjena analitičara takva je da dio zastupnika nije izvršavao svoje dužnosti i nije dolazio.

- Ovo što se danas događalo je slika i prilika SDP-a i oporbe. Oni žele pažnju javnosti. On se bori za glasove onih koji su danas protestirali ispred Sabora. On je gledao njih i mislio da i on mora takve stvari raditi u sabornici. To gledaju sad njegova djeca, moja djeca, sva djeca i misle da se tako može ponašanje. Ne može se samo pravilima spriječiti nepristojno ponašanje - rekao je.

Na pitanje je li Plenković pogriješio kada nije prošao kraj prosvjednika, Jandroković je rekao da je bila velika gužva te da je premijer naposljetku izašao pred njih.

Jandroković je komentirao i s kime će koalirati ako bude potrebno. Spomenuo je da s Mostom neće više zbog iskustva.

- Pokazali su se nejolalnima i destruktivnima, jedno govore, a drugo rade - rekao je Jandroković i dodao kako Most sad radi Škori i Domovinskom pokretu isto što je radio u HDZ-u.

- Kod Mosta je najbitnije koliki će imati udio u vlasti, odnosno kako se popularno kaže, koliko će fotelja dobiti - poručio je.