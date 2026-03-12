Jandroković: Nemam info da će Drito ući u koaliciju

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak kako nema informacija o tome da će se dvoje oporbenih zastupnika stranke Drito - Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić, priključiti parlamentarnoj većini poručivši kako je parlamentarna većina stabilna.

- Koliko znam dvoje zastupnika su oporbeni zastupnici i nemam nikakve informacije o tome da bi se oni priključili parlamentarnoj većini. Sada nas je 78 i parlamentarna većina je stabilna", rekao je Jandroković odgovarajući na novinarsko pitanje može li stranka Drito biti potencijalni koalicijski partner.

Jandroković je kazao i kako su u parlamentarnoj većini prošli razdoblje u kojemu su politička ljevica i dio medija očekivali neki dramatični ishod, poručivši da su se sada "stvari smirile" i imaju većinu koja će voditi računa u stabilnosti Hrvatske.

Na pitanje hoće li se parlamentarna većina još podebljati podsjetio je na njihov stav da nikoga ne zovu, ali svatko tko želi pridonositi političkoj stabilnosti u ovim složenim okolnostima je dobrodošao. No, odbacuju bilo kakve komentare oko pozivanja neprincipijelnih koalicija ili političke korupcije.

"To jednostavno ne postoji. Mi smo i sa 76 zastupnika bili jaki, sada imamo dvoje zastupnika više i bit ćemo isto tako jaki", istaknuo je.

Zaštićen standard hrvatskih građana

Upitan može li se povećanje cijena goriva zbog situacije na Bliskom istoku preliti na novi val inflacije, Jandroković je kazao da je Vlada tu reagirala iznimno brzo i uvela regulaciju najviše maloprodajne cijene goriva. Podsjetio je da u tome imamo dosta iskustva i kada je bila epidemija covida i ruska agresija na Ukrajina.

Stoga, istaknuo je, u ovoj situaciji je zaštićen standard hrvatskih građana. "Što će se događati ne ovisi o nama. Ovisi o tome kako će se razvijati rat na Bliskom istoku. Za sada nema naznaka da će doći do smirivanja, cijene nafte i dalje su visoke ali još postoje alati kojima vlada može intervenirati u cijenu goriva", kazao je.

Izrazio je nadu da će, kako vrijeme prolazi, ipak dolaziti do smirivanja kako ne bi bilo potrebe za većim intervencijama. Ali, ako i do toga dođe tražit će rješenja koja će štititi standard hrvatskih građana.

Jandroković je obišao u Galeriji Klovićevi dvori izložbu "U početku bijaše kraljevstvo" koja kroz više od 400 artefakata predstavlja ključne trenutke hrvatske povijesti. Nakon obilaska zahvalio je onima koji su ju postavili jer na jedan sjajan način prikazuju hrvatsku povijest od samih početaka. Podsjetio je da su se na našem području ispreplitali veliki interesi ali Hrvati su preživjeli upravo zbog ideje o posebnosti hrvatskog naroda.

"Ova kronologija koja u vrlo kratkom vremenu ovdje dobijete govori puno o hrvatskoj povijesti, hrvatskom narodu i u konačnici o zasluženoj samostalnoj, suvremenoj i našoj modernoj Hrvatskoj"; rekao je izrazivši zadovoljstvo što je 55.000 ljudi vidjelo izložbu.