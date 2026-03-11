Obavijesti

News

Komentari 4
novo ime

Selak Raspudić predstavila stranku Drito: 'Pojmovi lijevo i desno su pomalo potrošeni...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Selak Raspudić predstavila stranku Drito: 'Pojmovi lijevo i desno su pomalo potrošeni...'
Zagreb: Klub zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista održao je konferenciju za medije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kao glavne teme djelovanja navela je reformu institucija i Sabora, ali i suvremene izazove poput regulacije umjetne inteligencije, deepfake sadržaja te zaštite djece na društvenim mrežama

Po Zagrebu su se posljednjih dana pojavili jumbo plakati s porukom „Ni Pavelić ni Tito, samo – drito!“, iza kojih stoji nova politička stranka saborske zastupnice Marije Selak Raspudić pod nazivom Drito. O novoj političkoj platformi govorila je u Dnevniku Nove TV. Selak Raspudić pojasnila je da naziv stranke simbolizira izravnost i političku uspravnost.

- Biti drit, biti izravan, biti uspravan je sigurno dobar početak za novu političku opciju - rekla je, dodavši da ju je za ime inspirirao arhitekt Nikola Bašić koji je svoje poruke završavao riječima „stojte mi drito“.

PLOBEST I SALONIT Vučković: Radnici izloženi azbestu dobit će po 29.100 eura
Vučković: Radnici izloženi azbestu dobit će po 29.100 eura

Objašnjavajući slogan stranke, naglasila je kako želi izaći iz, kako kaže, povijesnog okvira koji hrvatsku politiku često svodi na suprotstavljanje između dvaju totalitarnih režima.

- Pravi vođa u tom povijesnom kontekstu hrvatskog naroda bio je Stjepan Radić - istaknula je Selak Raspudić, dodajući da se stranka poziva na tradiciju demokratske i suverene Hrvatske.

Naglasila je i da je suvremena Hrvatska utemeljena na vrijednostima Domovinskog rata i demokratskog višestranačja.

NEPREPOZNATLJIVA FOTO Mare iz Života na vagi je u showu izgubila 45 kg. Ovako je izgledala njena transformacija
FOTO Mare iz Života na vagi je u showu izgubila 45 kg. Ovako je izgledala njena transformacija

Govoreći o političkom pozicioniranju, Selak Raspudić ističe da Drito ne želi biti ni lijeva ni desna opcija.

- Pojmovi lijevo i desno su pomalo potrošeni. Ono što je sigurno je da ne pripadam ni radikalno desnoj ni radikalno lijevoj opciji i da nudim konkretna rješenja - poručila je.

Kao glavne teme djelovanja navela je reformu institucija i Sabora, ali i suvremene izazove poput regulacije umjetne inteligencije, deepfake sadržaja te zaštite djece na društvenim mrežama.

BANKA ZA SPAS LJUDI Ženi (24) prijetila amputacija, cijela bedrena kost joj je ispala: 'Zamrznuli smo nogu na -80 °C'
Ženi (24) prijetila amputacija, cijela bedrena kost joj je ispala: 'Zamrznuli smo nogu na -80 °C'

Na pitanje o mogućim koalicijama, Selak Raspudić je rekla da je stranka spremna nastupati samostalno, ali da je otvorena za suradnju.

- Mi smo već pokazali da se usudimo riskirati i izaći na izbore sami, ali suradnja s građanima i nezavisnim akterima uvijek je dobrodošla - zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.
Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend
KRAJ UŽIVANJU NA SUNCU

Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend

Mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češća na Jadranu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026