Selak Raspudić predstavila stranku Drito: 'Pojmovi lijevo i desno su pomalo potrošeni...'

Po Zagrebu su se posljednjih dana pojavili jumbo plakati s porukom „Ni Pavelić ni Tito, samo – drito!“, iza kojih stoji nova politička stranka saborske zastupnice Marije Selak Raspudić pod nazivom Drito. O novoj političkoj platformi govorila je u Dnevniku Nove TV. Selak Raspudić pojasnila je da naziv stranke simbolizira izravnost i političku uspravnost.

- Biti drit, biti izravan, biti uspravan je sigurno dobar početak za novu političku opciju - rekla je, dodavši da ju je za ime inspirirao arhitekt Nikola Bašić koji je svoje poruke završavao riječima „stojte mi drito“.

Objašnjavajući slogan stranke, naglasila je kako želi izaći iz, kako kaže, povijesnog okvira koji hrvatsku politiku često svodi na suprotstavljanje između dvaju totalitarnih režima.

- Pravi vođa u tom povijesnom kontekstu hrvatskog naroda bio je Stjepan Radić - istaknula je Selak Raspudić, dodajući da se stranka poziva na tradiciju demokratske i suverene Hrvatske.

Naglasila je i da je suvremena Hrvatska utemeljena na vrijednostima Domovinskog rata i demokratskog višestranačja.

Govoreći o političkom pozicioniranju, Selak Raspudić ističe da Drito ne želi biti ni lijeva ni desna opcija.

- Pojmovi lijevo i desno su pomalo potrošeni. Ono što je sigurno je da ne pripadam ni radikalno desnoj ni radikalno lijevoj opciji i da nudim konkretna rješenja - poručila je.

Kao glavne teme djelovanja navela je reformu institucija i Sabora, ali i suvremene izazove poput regulacije umjetne inteligencije, deepfake sadržaja te zaštite djece na društvenim mrežama.

Na pitanje o mogućim koalicijama, Selak Raspudić je rekla da je stranka spremna nastupati samostalno, ali da je otvorena za suradnju.

- Mi smo već pokazali da se usudimo riskirati i izaći na izbore sami, ali suradnja s građanima i nezavisnim akterima uvijek je dobrodošla - zaključila je.