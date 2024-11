Jandroković nakon uhićenja Vilija Beroša: Ako je istina, to je nedopustivo. Ne mogu vjerovati

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je u petak akciju USKOK-a i EPPO-a te uhićenje ministra zdravstva Vilija Beroša rekavši da "nema nedodirljivih", a radnje koje mu se stavljaju na teret "ako je to zaista istina" ocijenio je nedopustivima i najsnažnije osuđuje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Policija privela Vilija Beroša! Andrej Plenković ga razriješio s ministarske dužnosti | Video: 24sata/Video

"Prvo postoji presumpcija nevinosti, ne bih želio sada nekoga optužiti, ali, ako je to istina, to je stvarno nedopustivo. Ne mogu vjerovati da se takva stvar može dogoditi, stvarno je za najsnažniju osudu, ponavljam još jednom, ako je to zaista istina", poručio je Jandroković.

Komentirajući činjenicu da na slučaju u kojem su u petak ujutro uhićeni ministar Beroš i još rade i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i USKOK, predsjednik Sabora kazao je da "nema detalje ni informacije" zašto se to događa paralelno i tko ima koju dužnost.

"Premijer je kazao da ga je informirao, nakon što se dogodilo uhićenje, državni odvjetnik o čemu se radi i da je procijenio da je to jedino moguće", istaknuo je upitan o ekspresnom razrješenju Beroša s dužnosti ministra, samo par sati nakon što su mu djelatnici USKOK-a pretresli obiteljski dom i odveli ga na ispitivanje.

Jandroković: Takve situacije uvijek čine političku štetu, no radi se o individualnoj odgovornosti

Prema odluci premijera Andreja Plenkovića, državna tajnica Ministarstva zdravstva upravljat će ministarstvom do stupanja na dužnost novog ministra. Na pitanje je li ovime počinjena politička šteta HDZ-u, Jandroković je ustvrdio kako "takve situacije uvijek čine određenu političku štetu."

"Šteta određena reputacijska, naravno, postoji, ali kada se stvarno proanaliziraju, barem ove prve informacije, vidi se da se radi o individualnoj osobnoj odgovornosti, o nekim individualnim postupanjima, nečemu što nije povezano s politikom, strankama", rekao je.

Institucije očito rade, dodao je.

"Nema nedodirljivih i to je koncept koji ćemo zastupati i braniti - borba protiv korupcije i svih onih koje svoje javne pozicije koriste za svoje osobno bogaćenje", naglasio je Jandroković.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) je izvijestio da je istraga pokrenuta protiv osam fizičkih osoba, uključujući i Beroša, odgovorne osobe dviju zagrebačkih bolnica te dvije pravne osobe zbog sumnje u korupciju u javnoj nabavi - na primanje i davanje mita, zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca. Ističe i da se ministar zdravstva sumnjiči za primanje mita radi pogodovanja.

I USKOK je izvijestio da su u Zagrebu i Skradinu u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji.

Ovdje pratite sve oko uhićenja Beroša iz minute u minutu