Jandroković: Oporba je depresivna i demotivirana

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocijenio je u srijedu da je oporba zapala u depresiju i djeluje mu demotivirano, a drži i da je potkapacitirana za preuzimanje vlasti na predstojećim parlamentarnim izborima za koje nije mogao reći datum održavanja.

Iako nemaju fiksan termin parlamentarni izbori održat će se u okviru ustavnih rokova, za razliku od izbora za Europski parlament koji će se održati 9. lipnja iduće godine, rekao je Jandroković u srijedu u emisiji "S Markova trga" na "Hrvatskom radiju", napominjući da će HDZ na izbore izaći samostalno i surađivati s bliskim opcijama, s kojima je i do sada imao blisku suradnju.

Govoreći o oporbi rekao je kako djeluje depresivno jer ima svijest o tome da nisu dovoljno kapacitirani za preuzimanje vlasti i ne mogu postići međusobni dogovor.

Vođe oporbe nema, ima puno pretendenata

Vođe oporbe formalno nema, predsjednik SDP-a Peđa Grbin se nije nametnuo, ima puno pretendenata, a jedini koji je kontinuirano najglasniji je predsjednik Republike koji aktivno sudjeluje u pokušajima da se na izborima pobijedi HDZ, a to nije njegova ustavna uloga, rekao je.

"Moje je mišljenje da parlamentarna većina predvođena HDZ-om ima vrlo slabu alternativu i to građani prepoznaju, što pokazuju i istraživanja javnog mnijenja u kojima se HDZ prepoznaje kao političku opciju koja je kadra u ovako zahtjevnim vremenima voditi zemlju. Za razliku od nas, s druge strane vidite to nesnalaženje, neslaganje, međusobno čak i podmetanje nogu, tako da to nije jamstvo da bi se ozbiljno mogla voditi država", rekao je.

Za petak 14. srpnja najavio je glasovanje u Saboru o raspravljenim zakonima te rekao kako trenutno ne vidi razloga za održavanje izvanredne saborske sjednice.

Vezano uz ogromne gubitke HEP-a zbog prodaje plina ispod cijene, Jandroković je rekao kako je poznato da je HEP u vrijeme krize i skupog plina preuzeo opskrbu građana i gospodarstvo po znatno nižoj cijeni od tržišne, a tako je bilo dok se nije promijenila situacija na tržištu i dok se nisu popunila skladišta.

No tada počinju vrijediti neka druga pravila u prodaji plina koji se nalazi u samom transportu, dodao je te rekao kako o cijeloj situaciji različita viđenja imaju HEP, Ministarstvo gospodarstva, odnosno nadležne nezavisne agencije.

Očekuje da će sutrašnja Vladina sjednica iznjedriti uredbu što s viškovima plina, a nije želio govoriti o nečijoj krivnji dok se ne utvrdi što je točno bilo i zašto, te ima li odgovornih.

Referirajući se na prozivke oporbe na toj temi, rekao je kako ona pokušava medijski atraktivne teme prenijeti u političku arenu te da je i to jedan od razloga zašto nemaju visok rejting, jer su followeri, a ne oni koji nameću političke teme i imaju lidersku ulogu i vodstvo.

O slučaju neimenovanja čelne osobe Vojno sigurnosno obavještajne službe (VSOA), Jandroković je rekao kako Sabor nema ustavne ni zakonske nadležnosti utjecati na odluku, ali i dodao kako je čuo da predloženi general, Mijo Validžić, profesionalac koji dobro poznaje tu materiju, ima reference da bi mogao voditi VSOA-u.

No, predsjednik Republike se tome protivi jer nije bio prethodno konzultiran, dodao je Jandroković te pritom podsjetio da Milanović nije konzultirao vladajuću većinu pri izboru predsjednika Vrhovnog suda.

Što se tiče štrajka u pravosuđu i zahtjeva njegovih zaposlenika za povećanjem plaća od 400 eura, Jandroković je rekao kako to nije realno te bi narušilo sustav plaća u državnom i javnom sektoru.

Štrajk usporava rad pravosudnih tijela, jer pravosuđe nije na razini koju bismo željeli i nadam se da će se pronaći rješenje je je pravosuđe važan stup svake demokratske zemlje, dodao je. Tvrdnje predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića da je pravosuđe pred slomom, ocijenio je pretjeranima.