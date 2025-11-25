Jandroković osuđuje nasilje nad ženama. Zašto onda nije osudio klečavce na hrvatskim trgovima

Na današnji Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poslao je poruku svima, ali posebno muškarcima.

"Pozivam sve, a na poseban način nas muškarce, očeve, supruge i braću, prijatelje i kolege, da svojim ponašanjem svakog dana djelatno promičemo poruku da za nasilje nad ženama i djevojčicama ne smije biti ni opravdanja ni tolerancije", izjavio je Jandroković na početku saborske sjednice.

Istovremeno, svake prve subote u mjesecu, i tako već treću godinu, muškarci u sklopu inicijative "Muževni budite" kleče po hrvatskim trgovima, mole krunicu i poručuju muškarcima da budu duhovni autoriteti, a ženama da žive u predbračnoj čistoći, da paze na čednost u odijevanju, kao što mole za prestanak pobačaja.

Čiji apel će biti uvjerljiviji?

Jandrokovićev apel muškarcima da budu osjetljiviji za temu nasilja nad ženama ili apeli klerikalnih fanatika i klečavaca da muškarci moraju dominirati nad ženama, a ženama da prestanu izazivati muškarce svojim ponašanjem ili odijevanjem?

Osuda klečavaca

Još važnije, predsjednik Hrvatskog sabora nije iskoristio priliku da u proteklih nekoliko godina javno, s političke govornice, osudi pritisak klečavaca na hrvatskim trgovima i njihove izjave o tome da "mnoge ženske osobe nisu svjesne kad se odijevaju izazovno i onda to kod muške populacije izaziva jako velike neugodnosti i ostalo" ili da bi "ženske osobe trebale misliti da svojom nošnjom i svojim odijevanjem ne izazivaju grijehe kod muškaraca".

"Postoje također i žene koje izazivaju, bilo svjesno ili nesvjesno, to je konkretno žensko nemoralno odijevanje", izjavio je jednom prilikom pater Božidar Nagy iz bazilike Srca Isusova.

Jandroković, baš kao nitko iz HDZ-a, nije niti jednom komentirao okupljanje klečavaca, njihove zahtjeve, njihove napade na žene, kao ni poruke kojima apeliraju na dominaciju muškaraca i na podčinjavanje ili "obuzdavanje" žena, kao i njihove optužbe da žene svojim ponašanjem "izazivaju" muškarce.

Klečanje je nasilje

Zato sada njegov današnji apel "muškarcima, očevima, supruzima, braći, prijateljima i kolegama" zvuči izvještačeno, protokolarno, prigodničarski, gotovo izvan prostora i vremena.

Jer, kad Jandroković govori protiv nasilja nad ženama, trebao bi znati da je i klečanje na trgovima, pod slikama Gospe i s krunicom u rukama, uz prešutno pokroviteljstvo Katoličke crkve i tihu podršku političke desnice, također oblik nasilja nad ženama.

Što su žene i ženske udruge svojim kontraprosvjedima više puta jasno dale svima do znanja.

Zašto Jandroković nije iskoristio te manifestacije nasilja nad ženama da ustane u njihovu zaštitu i da pozove barem te "muškarce" da prestanu sa svojim pasivno-agresivnim manifestacijama, propagandom i indoktrinacijom kojom daju opravdanje nasilničkom odnosu prema ženama?

Jer, žene su same krive. Žene su izazivale. Žene su provocirale. Žene nisu slušale. Žene su pokazivale otpor. Žene se nisu pokorile.

Dodvoravanje klečavcima

Jandroković nije osudio takve akcije zato što se uporno i postojano dodvorava upravo toj populaciji. Zato što je podilaženje klerikalnim fanaticima i fundamentalistima, kao i prešutno prelaženje preko molitelja pred bolnicama i javna podrška hodačima za život koji potječu iz iste svjetonazorske skripte kao i klečavci, dio HDZ-ova dodvoravanja krajnjoj desnici. Zajedno s Jandrokovićevom podrškom ustaškom pozdravu, otvaranjem vrata Hrvatskog sabora ustaškim kvazipovjesničarima i urlanjem "Za dom spremni" na Thompsonovom koncertu.

I to se ne tiče samo Jandrokovića koji je ipak svojim apelom na sjednici Sabora poslao poruku muškarcima da vode računa o nasilju nad ženama. Tiče se i njegova stranačkog šefa Andreja Plenkovića koji također uporno šuti na sve klerikalne manifestacije nasilja nad ženama, kao što se tiče i predsjednika Zorana Milanovića koji čak javno napada, vrijeđa ili omalovažava žene.

I zato, dokle god se Jandroković ne krene obraćati "muškarcima, očevima, supruzima i braći, prijateljima i kolegama" koje kleče po trgovima i maltretiraju žene, njegovi apeli ostat će tek prigodničarska, piarovska, možda čak i licemjerna, politička floskula.

Koja odzvanja slabije od njegove gromoglasne šutnje na pritiske klečavaca.