Jandroković otkrio kada će saborski odbor saslušati Ćorića

Saborski Odbor za financije i državni proračun u srijedu poslijepodne saslušat će Tomislava Ćorića, kandidata za novog ministra financija i potpredsjednika Vlade, a Sabor o njemu glasati na plenarnoj sjednici u četvrtak, najavio je u utorak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Predsjednik Vlade dostavio je izvješće o razrješenju Marka Primorca s dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra financija, te istovremeno prijedlog za iskazivanje povjerenja Tomislavu Ćoriću za obavljanje navedenih dužnosti. Raspravu o Ćoriću provesti će Odbor za financije i državni proračun u srijedu u 16 sati, a Sabor glasovati o novom ministru u četvrtak, izvijestio je Jandroković.

Praksa je da ministra koji se u Vladu imenuje naknadno, Odboru predstavi premijer, zastupnici mu pritom mogu postavljati pitanja i on je na njih dužan odgovoriti. Na sjednici Sabora o povjerenju se glasuje bez rasprave, a da bi bio potvrđen, novi ministar mora dobiti glasove 76 zastupnika.

Jandroković je izvijestio i kako je primio zahtjev za razrješenje Tomislava Ćorića s dužnosti viceguvernera Hrvatske narodne banke (HNB), te najavio da će o tome raspravljati Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove u srijedu u 8,30 sati, te potom Sabor odmah raspraviti na plenarnoj sjednici.

Nakon toga, u srijedu poslijepodne u 15 sati sastat će se Odbor za europske poslove i raspraviti vladin prijedlog kandidature Marka Primorca za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke. O tome nema glasovanja na plenarnoj sjednici, već samo Odbor donosi zaključak, pojasnio je Jandroković.