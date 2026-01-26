Primorac ide na novi posao s velikom plaćom. Oglasila se Europska investicijska banka...

Europska investicijska banka (EIB) u ponedjeljak nije mogla konkretnije komentirati imenovanje hrvatskog ministra financija Marka Primorca za potpredsjednika EIB-a, s obzirom da još nije formalizirana ni nominacija, no potvrdili su da su pozvali hrvatsku vladu da nominira kandidata za nadolazeće upražnjeno mjesto u bančinom Upravnom odboru.

"U skladu s odgovarajućim pravilima i postupcima, te nakon isteka mandata potpredsjednice EIB-a Terese Czerwinske, Europska investicijska banka pozvala je hrvatsku vladu da nominira kandidata za nadolazeće upražnjeno mjesto u Upravnom odboru, koji će predstavljati Hrvatsku, Mađarsku i Poljsku", rekli su iz EIB-a na upit Hine.

Nakon što nominacija bude formalizirana, pojašnjavaju, prijedlog će razmotriti bančin Savjetodavni odbor za imenovanja i Odbor direktora, a zatim će biti podnesen Odboru guvernera na konačnu odluku.

Inače, Odbor guvernera je najviše upravljačko tijelo EIB-a, a članovi su mu ministri financija 27 zemalja članica EU-a, pa tako i hrvatski ministar.

Upravni odbor, pak, izvršno je tijelo EIB-a s predsjednikom i osam potpredsjednika sa šestogodišnjim mandatom, a član bi mu tako trebao postati i Marko Primorac.

Iz EIB-a su odgovorili i da potpredsjednici EIB-a primaju istu mjesečnu plaću kao i potpredsjednici Europske komisije, a prema pisanju medija to iznosi do oko 29 tisuća eura bruto mjesečno.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković potvrdio je danas u izjavi novinarima da će Vlada predložiti potpredsjednika Vlade i ministra financija Marka Primorca za mjesto potpredsjednika EIB-a.

To će mjesto, rekao je Plenković, osnažiti položaj Hrvatske u EIB-u, banci koja je izrazito važna kao bitna investicijska poluga i na razini EU-a i globalno, a i u Hrvatskoj. "Mislimo da je to to najlogičniji i najprimjereniji odabir", rekao je Plenković.

Otkrio je i da će za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija predložiti Tomislava Ćorića, koji je u njegovim vladama već obnašao više ministarskih funkcija, a trenutno je viceguverner HNB-a.

Grupa EIB je kreditna institucija EU-a u izravnom vlasništvu država članica, a od početka njenog poslovanja u Hrvatskoj 1977. godine, financiranje je lani premašilo 10 milijardi eura, od čega 8,09 milijardi "otpada" na EIB, a 2,02 milijarde eura na Europski investicijski fond (EIF).