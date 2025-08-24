Jandroković poručio: 'Saborska većina je u ovom trenu stabilna'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je u nedjelju iz Barbana kako je postojeća saborska većina stabilna te za sada nije bilo razgovora o bilo kakvoj koaIiciji s IDS-om, odgovarajući tako na medijska nagađanja o ulasku IDS-a u Vladu.

"Vidio sam da je v.d. predsjednika IDS-a i saborski zastupnik Loris Peršurić demantirao te tvrdnje. Koliko znam i koliko imam informacija nije se razgovaralo o bilo kakvoj koaliciji, jer postojeća većina u Saboru je stabilna te u ovom trenutku ne mogu vam reći ništa više po tom pitanju, niti potvrditi takve stvari", rekao je Jandroković novinarima na Trci na prstenac.

Naveo je i kako o pitanju rekonstrukcije Vlade odlučuje premijer Andrej Plenković.

Naime, v.d. predsjednika IDS-a i saborski zastupnik Loris Peršurić rekao je u petak kako medijske tvrdnje o navodnom ulasku IDS-a u koaliciju s HDZ-om i u Vladu nemaju nikakvo uporište, već je riječ o špekulacijama koje se periodično pojavljuju u medijima. Dodao je da je stranka u potpunosti usmjerena na svoje vrijednosti i predstojeće unutarstranačke izbore.

"IDS ostaje svoj. Imamo svoje vrijednosti i nikada od njih nećemo odustati, kao što smo to kontinuirano pokazivali do sada. Stranku i njen smjer uvijek su usmjeravali njezini članovi i glasači pa će tako biti i ubuduće, bez obzira na brojne špekulacije, nagađanja i spinove nekih", istaknuo je Peršurić u priopćenju za javnost.