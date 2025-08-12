Obavijesti

News

Komentari 8
SITUACIJA U GAZI KRITIČNA

Jandroković suzdržan, Milanović opet prozvao Izrael i poručio: 'Trebamo priznati Palestinu...'

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: < 1 min
Jandroković suzdržan, Milanović opet prozvao Izrael i poručio: 'Trebamo priznati Palestinu...'
3
Obilježavanje 80. obljetnice proboja zatočenika iz logora Jasenovac | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Širi se popis zemalja koje su najavile da će priznati Palestinu. Jučer je to učinila i Australija istaknuvši da će priznati Državu Palestinu na Općoj skupštini UN-a u rujnu...

Hrvatska treba priznati Palestinu. Izrael može raditi što god hoće, tako već desetljećima, to je potpuno jasno. Mislim da s takvom državom i s takvim državnim vodstvom ne treba imati posla. To je naprosto zločinačka politika koja ne vodi nikamo i koja, nažalost, ima podršku Washingtona. Zašto, po čemu je to u američkom interesu, ja ne znam. Netko želi izazvati svjetski konflikt, to radi nasilnički, pokvareno i radi s američkim oružjem, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući u izjavi za medije eskalaciju sukoba na Bliskom istoku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jandroković suzdržan, Milanović opet prozvao Izrael i poručio: 'Trebamo priznati Palestinu...' 01:12
Jandroković suzdržan, Milanović opet prozvao Izrael i poručio: 'Trebamo priznati Palestinu...' | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Dodao je da se o politici Izraela mora otvoreno razgovarati.

RAT U GAZI Izrael najsnažnije napao Gazu u zadnjih par tjedana
Izrael najsnažnije napao Gazu u zadnjih par tjedana

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je tijekom posjete Dubrovniku komentirao Milanovićev stav. Rekao je kako smatra da je situacija vrlo složena i dodao da se o tome vode razgovori.

- Vidimo da u Vijeću sigurnosti UN-a traju rasprave i postoje velike podjele u međunarodnoj zajednici o tome kako zaustaviti konflikt. S hrvatske strane važno je da rat prestane, da se ide u dijalog i, najvažnije, da se zaštite nevini civili koji, nažalost, također stradaju - zaključio je Jandroković.

VOX POPULI Anketa: Nijemci žele neovisnu palestinsku državu
Anketa: Nijemci žele neovisnu palestinsku državu

Inače, širi se popis zemalja koje su najavile da će priznati Palestinu. Jučer je to učinila i Australija istaknuvši da će priznati Državu Palestinu na Općoj skupštini UN-a u rujnu. Objavio je to premijer Anthony Albanese nakon što su istu stvar učinile i druge zemlje poput Francuske i Kanade.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
JEDAN MRTAV

Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Dio autoceste A3 kod Rugvice bio je zatvoren satima. U nesreći u 3.20 ujutro poginula je jedna osoba, a četiri ih je ozlijeđeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025