Hrvatska treba priznati Palestinu. Izrael može raditi što god hoće, tako već desetljećima, to je potpuno jasno. Mislim da s takvom državom i s takvim državnim vodstvom ne treba imati posla. To je naprosto zločinačka politika koja ne vodi nikamo i koja, nažalost, ima podršku Washingtona. Zašto, po čemu je to u američkom interesu, ja ne znam. Netko želi izazvati svjetski konflikt, to radi nasilnički, pokvareno i radi s američkim oružjem, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući u izjavi za medije eskalaciju sukoba na Bliskom istoku.

Jandroković suzdržan, Milanović opet prozvao Izrael i poručio: 'Trebamo priznati Palestinu...'

Dodao je da se o politici Izraela mora otvoreno razgovarati.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je tijekom posjete Dubrovniku komentirao Milanovićev stav. Rekao je kako smatra da je situacija vrlo složena i dodao da se o tome vode razgovori.

- Vidimo da u Vijeću sigurnosti UN-a traju rasprave i postoje velike podjele u međunarodnoj zajednici o tome kako zaustaviti konflikt. S hrvatske strane važno je da rat prestane, da se ide u dijalog i, najvažnije, da se zaštite nevini civili koji, nažalost, također stradaju - zaključio je Jandroković.

Inače, širi se popis zemalja koje su najavile da će priznati Palestinu. Jučer je to učinila i Australija istaknuvši da će priznati Državu Palestinu na Općoj skupštini UN-a u rujnu. Objavio je to premijer Anthony Albanese nakon što su istu stvar učinile i druge zemlje poput Francuske i Kanade.