Jandroković: 'Pozivam birače od centra na desno da podrže HDZ'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je da je uvjeren kako će u Požegi HDZ-ov kandidat za gradonačelnika ostvariti uvjerljivu pobjedu, što je važno zbog brojnih projekata te pozvao birače od centra na desno da ga podrže kako se glasovi ne bi raspršili.

- Požega je prvi grad koji ću danas obići jer nastavljam dalje prema Našicama i Đakovu, pa onda nakon toga Orahovica i Slatina. Došao sam ovdje kako bih izrazio potporu našim kandidatima, kandidatu za gradonačelnika, Borislavu Miličeviću, kao i našim kandidatima i kandidatkinjama za načelnike u Velikoj i Brestovcu. Vjerujem da nakon sjajne pobjede naše kandidatkinje za županicu, Antonije Jozić, da ćemo nastaviti u istom duhu i da ćemo u drugom krugu izbora u Požegi isto tako ostvariti uvjerljivu pobjedu - izjavio je Jandroković novinarima u srijedu u Požegi na 'slavonskoj turneji' potpore HDZ-ovim kandidatima.

Važno je to, napominje, zbog kontinuiteta, zbog suradnje između grada Požege i Požeško-slavonske županije, jer, kaže, koliko sam pratio, SDP-ov kandidat koji bi želio doći na mjesto gradonačelnika (Mitar Obradović, op.a.) izrazito je konfliktan, isključiv i ne vidim da zagovara suradnju i kooperaciju, nego upravo suprotno konflikt i svađu, što ne mislim da je korisno i dobro za građane ovog kraja.

Ima jako puno projekata, vrtića, škola, sportskih dvorana, veliki projekt poveznice Požege s autocestom, brzom cestom i u Hrvatskoj je važna suradnja, a Požega surađuje i sa županijom i s državom i čini mi se da političke opcije koje zagovaraju konflikte, podjele, loše prolaze na ovim izborima, poručio je.

Jandroković je pozvao da daju potporu HDZ-ovu kandidatu Miličeviću, a poseban je poziv uputio biračima od centra na desno kako se glasovi ne bi raspršili.

Osvrnuo se i na činjenicu da predsjednik Republike Zoran Milanović neće u petak svečano obilježiti Dan državnosti, rekavši da on od prvog dana ne prihvaća 30. svibnja kao Dan državnosti iako je to zakonski definiran državni praznik.

- Mi ćemo ga obilježiti kao i svake godine. Ove godine posebno svečano jer se radi o 35 godina od zasjedanja prvog demokratski izabranog Sabora, na svečanom koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu. Bit će i zastupnici iz prvog saziva Hrvatskog sabora. Prema informacijama koje imam bit će ih oko osamdesetak, što je čin poštovanja prema svima njima - najavio je. Istaknuo je da će se sjetiti svih hrvatskih branitelja, prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i, dodaje, ove ćemo godine vrlo svečano proslaviti Dan državnosti.

Nije htio dalje komentirati predsjednika Milanovića, tek je istaknuo da HDZ taj datum obilježava jer smatraju da je to jedan od važnijih dana iz moderne hrvatske povijesti.

- Taj dan došlo je do promjene političkog sustava, iz diktature i totalitarno-komunističkog režima Hrvatska je postala demokratska, slobodna zemlja. To je bio i korak i prema našem osamostaljenju i neovisnoj Hrvatskoj. Dakle, to je datum koji apsolutno predstavlja Dan državnosti - zaključio je Jandroković.