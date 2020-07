Jandroković najavio mogućnost da maske u Saboru postanu obavezne - zbog Vidović Krišto

Nakon što su svi potpredsjednici Sabora, među kojima je i Miroslav Škoro, u utorak jednoglasno podržali odluku o preporučenom nošenju maski, Jandroković je najavio mogućnost da to postane i obavezno

<p>I dok svi ostali zastupnici u Saboru poštuju preporuke Stožera, epidemiologa pa i predsjedništva Sabora o nošenju maski u sabornici, predsjednik Sabora, ali i svi ostali, muku muče već danima s <strong>Karolinom Vidović Krišto</strong>. </p><p>Zastupnica Domovinskog pokreta uporno ju odbija staviti na lice, tu i tamo usta i nos prekrije maramom pa je tako bilo i u srijedu. Dan ranije je svojim ponašanjem naživcirala i zastupnicu<strong> Sandru Benčić</strong> iz platforme Možemo koja je reagirala i zamolila ju da bude kolegijalna i da ju, ako već svi ostali maske nose, nosi i ona. No, ništa.</p><p>Opet ju je danas opomenuo predsjednik Sabora, <strong>Gordan Jandroković</strong>. Nakon što su svi potpredsjednici Sabora, među kojima je i <strong>Miroslav Škoro</strong>, u utorak jednoglasno podržali odluku o preporučenom nošenju maski, Jandroković je danas najavio upravo zbog Vidović Krišto mogućnost da to postane i obavezno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje maske Sabora </strong></p><p>- Zamolio bih zastupnicu Vidović Krišto da stavi masku. Zato što smatram da niste solidarni sa svih ostalih 150 zastupnica i zastupnika, zato što ne poštujete preporuke državnih tijela niti preporuke Predsjedništva Hrvatskog sabora, ponovno vas molim da stavite masku - apelirao je Jandroković i dao joj posljednju opomenu.</p><p>- Ako to ne učinite, ponovno ću sazvati Predsjedništvo Sabora na kojem ćemo donijeti odluku da se više u sabornici neće moći biti bez zaštitne maske, to je obaveza koju imamo svi i molim da se toga držite - poručio je.</p><p>Vidović Krišto ignorirala ga je i nastavila gledati u ekran svog laptopa ispred sebe.</p>