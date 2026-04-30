'NOVI SVJETONAZOR'

Jandroković: Radikalna ljevica napada kršćanstvo i obitelj

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Jandroković: Radikalna ljevica napada kršćanstvo i obitelj
Predsjednik Sabora u Zagrebu poručio da se nameće “novi svjetonazor”, upozorio na slabljenje institucija i potkopavanje međunarodnog prava

Radikalna ljevica napada temeljne stupove na kojima je sazdana "naša civilizacija" - kršćanstvo, nacionalni identitet, tradicionalne vrijednosti i obitelj, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na forumu IDU-a u Zagrebu.  "Oni agresivno nameću svoj svjetonazor, nastoje ga prikazati kao univerzalnog, no mi to nećemo prihvatiti. Naša je odgovornost da zaštitimo naše vrijednosti i borimo se za naše nasljeđe i budućnost naše djece", kazao je Jandroković, dodavši da članovi IDU-a trebaju učiniti više kako bi obranili ugroženi mir, slobodu te demokraciju i njene institucije. Međunarodna demokratska unija (IDU) globalna je organizacija stranaka desnog centra koje dijele demokratske vrijednosti. Forum IDU-a odvija se danas u Zagrebu u organizaciji HDZ-a.  

Jandroković je događaj nazvao veoma važnom prigodom za raspravu o pitanjima koje oblikuju "našu sadašnjost i budućnost".

Kao primjere izazova je naveo globalne sukobe koji su prouzročili ljudsku patnju, povećali nesigurnost, doveli do poremećaji u opskrbnim lancima, a time i povećanja cijena energije i hrane.

"Međunarodno pravo se neprestano potkopava. Popis je dug i daleko od konačnog. Sve to preoblikuje svjetski krajolik na način koji tek se počinje potpuno razumjeti. Svijet se mijenja i ne možemo očekivati povratak na život u poretku na kojem smo navikli živjeti", poručio je Jandroković.

Kazao je da su vanjski izazovi tek dio šire slike i da su društva, u kojima slabe institucije te pada povjerenje građana u politiku, izloženija opasnim utjecajima, ističući kao primjer manipulacije informacijama i strano upletanje te širenje ekstremističkih ideja i mržnje.

Istaknuo je da je u odgovoru na prijetnje i pritiske potrebno produbiti suradnju "među nama, a naročito s ključnim partnerima", kazavši da je transatlantski odnos desetljećima bio "sidro" zajedničkih interesa i vrijednosti te temelj kolektivne obrane.

"Naše partnerstvo treba ojačati i evoluirati", rekao je, dodajući da je jačanje europskog krila saveza ključan dio ukupnog razvoja NATO-a. 

