Jandroković o ostavci Dabre: Odnosi u koaliciji su jako dobri, a SDP ne želi da se suci izaberu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u četvrtak je vrlo šturo komentirao ostavku Josipa Dabre na dužnost glavnog tajnika DP-a, poručio da su odnosi unutar vladajuće koalicije "jako dobri" te ocijenio da je očito kako je SDP-ov interes da se ne izaberu ustavni suci. "Od jutros sam na konferenciji, nisam vidio što je (Dabro) govorio, mogu samo reći da su odnosi unutar vladajuće koalicije jako dobri“, izjavio je Jandroković novinarima na konferenciji Foodcooltour, posvećenoj sigurnosti hrane.

Podsjetio je da vladajuća koalicija, u kojoj je i Dabrin DP, svaki tjedan ima sastanke, te naglasio kako nije primijetio bilo kakve probleme. "Imamo 79 zastupnika koji podržavaju vladajuću većinu, tako da ne vidim da postoje problemi“, odgovorio je novinarima koji su apostrofirali Dabrine navode iz poduljeg priopćenja o razlozima ostavke.

Predsjednik Sabora je, upitan za izbor tri ustavna suca, ocijenio kako je SDP-u očito u interesu da se oni ne izaberu.

"Čuli ste jučer izjave predstavnika SDP-a koje pokazuju da njima nije ni stalo do dogovora. Oni su vrlo grubo nasrnuli na dva profesionalca (kandidata za ustavne suce), iza kojih nema nikakvih karijernih mrlja, za koje se svi slažu da su kvalitetni i dobri, nepristrani suci, nevezani za bilo kakve političke opcije“, izjavio je Jandroković, misleći na Željka Pajalića i Mladena Sučevića, koje predlaže vladajuća većina.

"I to očito SDP-u nije dobro, jer po meni, njima je očito interes da se ne izaberu novi ustavni suci i da pritom optužuju vladajuću većinu da smo mi ti koji to koče“, rekao je.

Oporba je, kaže, dobila prijedlog većine koja joj je ostavila prostor da sama predloži svog kandidata. "Govori se o nekim kandidatima koji su itekako bliski pojedinim političkim opcijama, spremni smo i na to, jer želimo riješiti pitanje Ustavnog suda“, naglasio je Jandroković.

Na novinarsku opasku da oporba traži da se prvo riješi izbor predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnoga suda, uzvratio je kako ne zna zašto bi oporba diktirala vladajućima kojom dinamikom će se stvari rješavati.

"Mi smo spremni riješiti ustavne suce, to smo pokazali ovim prijedlogom, ali i nakon toga riješiti pitanje predsjednice, odnosno predsjednika Vrhovnog suda“, rekao je Jandroković.