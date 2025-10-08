Jandroković: Sabornica mora ostati središte hrvatskog političkog života i demokracije

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u srijedu čestitku u povodu Dana Hrvatskog sabora, 8. listopada, te naglasio da Sabornica mora ostati središte hrvatskog političkog života i demokracije. "Na današnji dan obilježavamo Dan Hrvatskoga sabora, u znak sjećanja na povijesnu sjednicu svih triju saborskih vijeća održanu 8. listopada 1991. godine. Sabor je tada jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih sveza s bivšom SFRJ. Bio je to čin iznimne političke hrabrosti, odgovornosti i vizije, trenutak u kojem je još jednom snažno potvrđena volja hrvatskog naroda za životom u samostalnoj, suverenoj i demokratskoj državi", napisao je Jandroković.

Istovremeno, dodao je, važno se prisjetiti kako su samo dan uoči te presudne saborske sjednice zrakoplovi JNA bombardirali povijesnu jezgru grada Zagreba i Banske dvore. Dogodilo se to po isteku dogovorenog tromjesečnog moratorija na primjenu Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracije o uspostavi samostalne i suverene Republike Hrvatske. U tom je bezumnom napadu život izgubio Zagrepčanin Marko Mihić, kojeg se na današnji dan sjećamo s posebnim pijetetom.

"Cilj agresora, koji se nije mogao pomiriti s težnjama hrvatskoga naroda za životom u neovisnoj državi, bio je eliminirati naše tadašnje državno vodstvo i tako osujetiti hrvatski put ka samostalnosti. Umjesto toga, hrvatski je čovjek još odlučnije krenuo u borbu za slobodu", naveo je predsjednik Hrvatskog sabora.

Zato je, naglasio je, toliko važno uvijek isticati kako naša konačna pobjeda u Domovinskom ratu, sloboda i neovisnost nisu posljedica pukog spleta povijesnih okolnosti, već rezultat hrvatskoga zajedništva, odlučnosti, prkosa i pouzdanja u vlastite snage. Izborene su krvlju i znojem hrvatskih branitelja, uz odlučno političko vodstvo predvođeno prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom.

"Njihova svijest o povijesnom trenutku, kao i hrabrost, odlučnost i vjera u ostvarenje sna o slobodnoj Hrvatskoj trajno su nam nadahnuće. Kao nositelji dužnosti danas imamo obvezu i odgovornost mlađim naraštajima prenositi svijest o tim ključnim, formativnim trenucima hrvatske povijesti", poručio je.

Jandroković je istaknuo i da je današnji dan ujedno i podsjetnik svima onima koje su građani birali da ih u Hrvatskome saboru predstavljaju kako Sabornica prije svega mora biti mjestom argumentiranih i dostojanstvenih rasprava. Da mora ostati središte hrvatskog političkog života i demokracije u kojemu se donose odluke na dobrobit svih građana, uvijek vodeći računa o njihovoj sigurnosti, životnom standardu i sveukupnoj kvaliteti života.

"Uz poziv da budemo predani upravo tim načelima, s ponosom i zahvalnošću, čestitam Dan Hrvatskoga sabora svima zastupnicama i zastupnicima te svim Hrvaticama i Hrvatima u Domovini i inozemstvu", napisao je Jandroković u čestitki.