Obavijesti

News

Komentari 4
PORUKA ŠEFA SABORA

Jandroković: Sankcionirat ćemo 'Za dom spremni' u Saboru ako će se koristiti za veličanje NDH

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Jandroković: Sankcionirat ćemo 'Za dom spremni' u Saboru ako će se koristiti za veličanje NDH
Zagreb: Gordan Jandroković održao konferenciju za medije | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Jandroković je dodao da se se zastupnici "koriste različitim trikovima" u svojim raspravama i 'zakamufliraju' to kroz  raspravu, no ponovio je da će striktno voditi računa o tome da kada ZDS bude korišten u smislu ustaškog režima i NDH  bude sankcioniran

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u ponedjeljak da će u Saboru sankcionirati poklič 'Za dom spremni' ako bude korišten u smislu veličanja ustaškog režima i NDH te dodao da osuđuje ustaški režim i NDH, ali i komunistički totalitarizam.

"Ako vidim da se radi o provokaciji s ciljem veličanja ustaškog režima, tada ću to sankcionirati", rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora upitan hoće li u novoj sezoni kažnjavati zastupnike koji u sabornici upotrebljavaju poklič ZDS. 

Istaknuo je da je - kada se poklič ZDS koristi za veličanje NDH i ustaškog režima - onda  kažnjiv i treba ga sankcionirati. No, postoje prigode kada taj pozdrav ne biva sankcioniran, a vezan je uz Domovinski rat , komemoracije HOS-a te u slučaju pjesme Bojna Čavoglave. 

TKO ĆE U USTAVNI SUD Jandroković o sucima: 'Valjda će biti mudrosti za dogovor'
Jandroković o sucima: 'Valjda će biti mudrosti za dogovor'

Jandroković je dodao da se se zastupnici "koriste različitim trikovima" u svojim raspravama i 'zakamufliraju' to kroz  raspravu, no ponovio je da će striktno voditi računa o tome da kada ZDS bude korišten u smislu ustaškog režima i NDH  bude sankcioniran. 

"Osuđujem i ustaški režim i NDH i korištenje simbola koji veličaju to razdoblje hrvatske povijesti. Isto tako, osuđujem i drugi, komunistički totalitarizam. Tu treba postojati određena ravnoteža koju, nažalost, SDP ovim svojim prijedlogom ne čini", rekao je.

U inicijativi za izmjenom Kaznenog zakona, SDP predlaže da se uvede novo kazneno djelo isticanje obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta ili režima. Također, predlaže da se korištenje pozdrava "Za dom spremni" počne kazneno sankcionirati. 

Jandroković: Iznenadio me prijedlog SDP-a. A gdje su komunistički znakovi?

 "Iznenadio me je prijedlog SDP-a. Jer da im je zaista stalo do toga da se uredi ta problematika, onda bi vjerojatno, osim etničkih i ustaških znakova, uključili i komunističke znakove. Ovako pokazuju isključivost u smislu osude jedne vrste totalitarnih režima", rekao je Jandroković.

Zamoljen za komentar Mostove inicijative za ostavkom ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek ponovio je da ta ideja "sasvim sigurno neće proći". Smatra da se radi o Mostovoj predizbornoj kampanji koja je usmjerena na kritiku vladajuće većine. 

Upitan što s izborom predsjednika Vrhovnog suda, kao i troje ustavnih sudaca, odgovorio je da predsjednik Republike dosad nije poslao na mišljenje saborskog Odbora za pravosuđe ni Vrhovnom sudu kandidaturu Aleksandre Maganić, a Državno sudbeno vijeće je izvijestio da to neće niti činiti. 

"Sada ide treći krug. Vidjet ćemo tko će se javiti i kakva će biti reakcija predsjednika Republike. Ako kandidat kojeg on predloži bude prihvatljiv većini saborskih zastupnika, onda će takav kandidat biti izabran", rekao je.

RASTE LI DOMOLJUBLJE ILI USTAŠIZACIJA? Koliko Hrvata podržava pozdrav 'ZDS'? Evo što otkriva anketa...
Koliko Hrvata podržava pozdrav 'ZDS'? Evo što otkriva anketa...

Vezano uz izbor ustavnih sudaca podsjetio je da je tek raspisan natječaj te će, kada se kandidati jave, vidjeti kako dalje te podsjetio da za njihov izbor treba dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru. 

Jandroković je rekao i da na jesenskom zasjedanju Sabora očekuje da će vladajuća većina braniti poziciju Vlade, predstavnici Vlade predstavljati nove zakone i braniti vladine politike, a da će oporba kritizirati, napadati i nuditi - ako bude mudrosti - alternativna rješenja ili će se zadržati samo na oštroj kritici.

"Očekujem političku bitku. Parlament je središnje mjesto političkog života u svakoj demokratskoj državi. Očekujem zanimljivu raspravu o brojnim točkama", dodao je predsjednik Sabora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?
FOTO UŽASA Ovdje su se sudarili Hitna i automobil u Karlovcu. Pješakinja poginula na mjestu
STRAVA

FOTO UŽASA Ovdje su se sudarili Hitna i automobil u Karlovcu. Pješakinja poginula na mjestu

Policija će obaviti očevid nakon kojega će biti poznati detalji nesreće, izvijestila je karlovačka policija. Kako su ranije objavili, sudarili su se Hitna i osobni automobil, a smrtno je stradala pješakinja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025