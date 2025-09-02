Jandroković o sucima: 'Valjda će biti mudrosti za dogovor'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u utorak kako još nije moguće predvidjeti hoće li biti dogovora s oporbom o izboru novih ustavnih sudaca, no ističe kako očekuje da će za to biti dovoljno političke mudrosti.

''Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, kolega Malenica, najavio je da će ići javni poziv, pa ćemo vidjeti kakva će biti politička atmosfera, da li će biti uvjeta da se postigne dogovor. Ako ne, imamo još šest mjeseci vremena, ali valjda će bit političke mudrosti da napravimo taj iskorak'', rekao je Jandroković u izjavi medijima uoči sjednice predsjedništva HDZ-a.

Predsjednik Sabora time je odgovorio na pitanje hoće li biti dogovora između vladajućih i oporbe o izboru novih sudaca Ustavnog suda, s obzirom da uskoro istječe mandat za njih troje. ''Teško je u ovom trenutku to predvidjeti'', kazao je Jandroković.

Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivana Malenica (HDZ) ranije danas najavio je za srijedu objavu u Narodnim novinama javnog poziva za izbor tri suca Ustavnog suda poručivši kako očekuje da će se javiti što više kvalitetnih kandidata. Javni poziv će trajati mjesec dana, a nakon toga saborski Odbor utvrdit će koje su od pristiglih kandidatura pravovaljane i ispunjavaju uvjete nakon čega idu razgovori s kandidatima kao i s predstavnicima oporbe o usuglašavanju kandidata.

Vezano za najave iz Mosta o pokretanju opoziva ministrice kulture i medija Nine Obiljen Koržinek, predsjednik Sabora Jandroković je na upit novinara rekao kako smatra da je ona očekivana zbog skorašnjih unutarstranačkih izbora u toj stranci.

''Bit će puno raznih inicijativa koje će se koristiti za jačanje pozicija pojedinih kandidata za predsjednika Mosta'', dodao je Jandroković.