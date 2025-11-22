Jandroković se sastao u Švedskoj s istaknutim Hrvatima

Uoči sudjelovanja na 4. parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme koji se održava u Švedskoj, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković susreo se s istaknutim Hrvatima koji žive i djeluju u toj zemlji, priopćeno je u subotu navečer iz Ureda predsjednika Sabora.

Na susretu su sudjelovali predstavnici hrvatske dijaspore - od poduzetnika i znanstvenika do kulturnih djelatnika. U razgovoru je navedeno kako hrvatsku zajednicu u Švedskoj čini oko 40 tisuća ljudi, a naglašeno je kako su iznimno dobro integrirani u švedsko društvo te da istovremeno održavaju snažnu povezanost s domovinom i svojim korijenima.

Nazočni švedski Hrvati informirali su predsjednika Jandrokovića o radu svojih udruga koje, okupljene u Savez hrvatskih društava, kroz dugi niz desetljeća predano njeguju hrvatske običaje i kulturnu baštinu. Izrazili su zadovoljstvo sveukupnim odnosom švedskih institucija prema zajednici, kao i dobru suradnju sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Predsjednik Jandroković naglasio je kako je hrvatska dijaspora u Švedskoj važna spona u povezivanju dviju zemalja te uvelike doprinosi kvaliteti bilateralnih odnosa. Zahvalio im je na njihovom predanom njegovanju hrvatskog jezika, kulture i cjelokupnog identiteta hrvatskog naroda, pri čemu je posebno istaknuo i izuzetno važan doprinos hrvatskih Katoličkih misija u Švedskoj u očuvanju vjere i nacionalnog identiteta tamošnjih Hrvata.

U nastavku programa, predsjednik Jandroković sastat će se s predsjednikom Gradskog vijeća Grada Stockholma Olleom Burellom, sudjelovati na prijemu prijestolonasljednice, princeze Viktorije od Švedske, i princa Daniela, te održati govor na 4. parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme, stoji u priopćenju.