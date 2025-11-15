Jandroković uživao u prirodi: 'Drvo kao tihi oslonac podsjeća koliko je važna ravnoteža...'

Ove subote temperature su se u Hrvatskoj penjale i do 20 stupnjeva Celzijevih. Brojni Hrvati, poznati i nepoznati, zato su se odlučili na malo boravka u prirodi, nije svima smetala južina...

Jedan od onih koji je uživao u prirodi ove subote je predsjednik hrvatskog Sabora Gordan Jandroković.

On se na Facebooku oglasio porukom o ravnoteži, naravno tu je i fotografija, moraju i članovi Vlade biti aktivni online...

- Drvo kao tihi oslonac podsjeća koliko je važna ravnoteža... ravnoteža bez koje teško ostajemo svoji - napisao je Jandroković uz nasmiješenu fotku.

Foto: Gordan Jandroković/Facebook

Ovo nije prvi put da Jandroković poziva s drvećem, nedavno je objavio sličnu fotografiju...

- Mali hrast pokraj mora - čvrsto ukorijenjen, otporan na oluje - simbol postojanosti, strpljenja i snage - napisao je Jandroković početkom rujna...

Foto: Gordan Jandroković/Facebook

Većinom su mu na Facebooku 'poslovne' fotografije, ali svako malo, eto, odluči podijeliti i koju iz privatnog života uz, neki će reći, duboke citate...