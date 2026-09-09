Bosanac želi da se o otpadu u Lici raspravlja u EU parlamentu: 'To nadilazi granice Hrvatske...'

Naš eurozastupnik Gordan Bosanac, preko političke grupacije Zeleni/ESS zatražio je plenarnu raspravu Europskog parlamenta o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću i onečišćenju podzemnih voda u blizini odlagališta, priopćili su na Facebooku iz stranke Možemo!.

Kako ističu iz stranke, rasprava bi se održala na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta od 14. do 17. rujna u Strasbourgu.

- Za naziv rasprave predložio je: "Zaštita zdravlja ljudi od PFAS vječnih kemikalija i drugih toksičnih tvari: nedavni slučaj onečišćene podzemne vode u Hrvatskoj".

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Slučaj iz Gospića nadilazi granice RH, zato se o kriminalnom slučaju ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću mora raspravljati i u Europskom parlamentu, jer ovo je i europski problem. Ovo je prilika da svi zastupnici iz Hrvatske, a posebno oni iz HDZ-a i Domina koji su dio grupacija Europske pučke stranke i Europske stranke konzervativaca, upozore što se događa u EU s ilegalnim otpadom. Zbog toga očekujemo podršku svih hrvatskih eurozastupnika i matičnih im klubova.

Dokazano zagađenje podzemnih voda u blizini odlagališta i sve opasnosti za zdravlje i živote ljudi i prirodu dokazuju koliko su deregulacija gospodarenja otpadom i politička korupcija kojom je ta deregulacija u Hrvatskoj omogućena opasne i koliko će dugoročne biti posljedice takvih političkih odluka.

Hrvatska ne smije postati ilegalno odlagalište opasnog otpada Europske unije, što ćemo naglasiti i tijekom plenarne rasprave, ukoliko zahtjev Gordana Bosanca dobije potrebnu podršku većine političkih grupacija u EP-u.

Osim toga, kao član Odbora za predstavke Europskog parlamenta zatražio je i da se predstavka građana Gospića razmatra po hitnom postupku. Ako većina političkih klubova prihvati hitnost, predstavka inicijative "Gospić je naš dom" zaobišla bi uobičajenu listu čekanja.

Također, predložio je i da Odbor za predstavke (PETI) pošalje misiju u Gospić radi utvrđivanja činjenica na terenu. Time bi građani mogli već na jednoj od sljedećih sjednica Odbora iznijeti slučaj izravno pred eurozastupnicima i predstavnicima Europske komisije.

Ovime želimo upozoriti Europski parlament i Europsku komisiju o dubokim problemima vezanim za gospodarenje otpadom u EU unatoč brojnom zakonodavstvu EU-a u tom području te tražiti od Europske komisije da se uključi u rješavanje ekocida u Gospiću.