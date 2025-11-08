Jandroković u Buzetu s Kajinom: Istra simbol je rada i uspjeha

Predsjednik Hrvatskog Sabora Gordan Jandroković u subotu je posjetio grad Buzet gdje je s gradonačelnikom Damirom Kajinom razgovarao o najvažnijim infrastrukturnim projektima, istaknuvši kako je Istra simbol uspjeha, dok je Kajin pohvalio suradnju s Vladom.

Kajin je rekao je da je s predsjednikom Sabora otvorio niz tema za koje su zainteresirani građani, poput projekta modernizacije željezničke pruge u Buzetu.

"Riječ je o kapitalnoj investiciji koja uključuje izgradnju i obnovu željezničke pruge od državne granice Hrvatske sa Slovenijom do Svetog Petra u Šumi. Ovaj projekt je nakon istarskog ipsilona najveća infrastrukturna investicija koja se događa u Istri", naglasio je Kajin koji je s Jandrokovićem obišao radove.

Ustvrdivši kako je Istra simbol uspjeha, napornog rada i tolerancije među ljudima, Jandroković je podsjetio da je Istra i jedna od najuspješnijih turističkih županija u Hrvatskoj što je, kako je naveo "rezultat organiziranog i strukturiranog pristupa".

U prilog tomu spomenuo je i Festival istarskih tartufa kojeg je otvorio, izrazivši pritom uvjerenje da je taj dvodnevni događaj mjesto razmjene iskustava, novih poslovnih prilika kao i prilika za sve posjetitelje da kušaju ponuđene proizvode bazirane na tartufu, biseru istarske gastronomije.

Po završetku sastanka buzetski gradonačelnik Kajin pohvalio je suradnju koju Grad ima s Vladom, ocijenivši je iznimno uspješnom.

"Bit ću potpuno otvoren - ne libim se priznati da ovaj odnos koji je uspostavljen s Vladom, od prvog dolaska premijera Andreja Plenkovića u grad Buzet, nadilazi i ono vrijeme kada sam ja i sam bio dio vladajuće većine", istaknuo je Kajin.

Smatra da bitno drugačiji odnos ova Vlada nema ni prema drugim sredinama u Istri gdje su IDS ili SDP na vlasti.