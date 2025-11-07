Unutarstranački izbori: Most i IDS u subotu biraju nove čelnike

Most u subotu po modelu 'jedan član-jedan glas' bira novo vodstvo. Izvjesno je da će Nikola Grmoja, kao jedini kandidat, naslijediti mjesto dugogodišnjeg predsjednika Bože Petrova, a borbe neće biti ni za dva potpredsjednička mjesta jer se upravo toliko kandidata javilo i za te pozicije. "Volio bih da imam protukandidata, ali nitko se nije odlučio kandidirati. Ranije su se spominjala neka imena, a kad sam ja izašao s kandidaturom dobio sam širu podršku članstva", poručuje Grmoja za Hinu uoči sutrašnjih izbora, a čiji se rezultat za čelnu poziciju već zna.

Oko 1000 članova birat će kompletno novo vodstvo.

Osim Grmoje za predsjednika stranke, po modelu 'jedan član-jedan glas' i to elektronskim glasanjem, izabrat će se i dva potpredsjednika. Upravo toliko ih se i kandidiralo, stoga je i u tom dijelu unutarstranačka utakmica već riješena pa se već zna da će novi potpredsjednici biti splitski gradski vijećnik Franko Kelam i koordinator Mosta Primorsko-goranske županije i tamošnji županijski vijećnik Josip Katalinić.

Njih dvojica, drži Grmoja, daju pravu sliku Mosta.

"Kelam, vijećnik u Splitu, mladi je čovjek koji je pokazao da se politika može voditi bez kalkulacije i trgovine, kada su drugi popuštali pritiscima HDZ-a, on je ostao nepokolebljiv. Katalinić je primjer poduzetnika i političara kakve Hrvatska treba, čovjek koji je izgradio uspješnu IT tvrtku te je jedan od rijetkih koji je vratio saborski mandat jer mu čast i odgovornost znače više od statusa i pozicije", navodi budući predsjednik.

Za Predsjedništvo i Glavni odbor ipak više kandidata

Zna se već i nova tajnica za mlade jer je jedina kandidatkinja, kao i pet članova Nadzornog odbora jer ih se toliko i kandidiralo.

No borba će se voditi za ulazak u Predsjedništvo, u koje se bira pet članova, a kandidata je 11, te Glavni odbor, u koje se bira njih 15, a kandidata su tri više. No, među njima nema niti jednog istaknutog Mostovca izabranog u Hrvatski sabor.

"Željeli smo pokazati da Most ima i druge kvalitetne i karakterne članove iz cijele Hrvatske, da Most nismo samo Petrov, ja ili saborski Klub zastupnika, što nam se često prigovaralo. Naše će Predsjedništvo činiti nepotkupljivi, stručni i poduzetni ljudi", pojašnjava Grmoja, koji želi "odgovorno i kompetentno vodstvo usmjereno na stvarne probleme građana i njihovo rješavanje".

"Most će biti moderna, suverenistička i socijalno osjetljiva stranka, koja poštuje naše heroje i Domovinski rat, koja neće dopustiti da se razori temelj našeg društva, a to je obitelj, koja će se beskompromisno boriti protiv korupcije. Stajat ćemo uz radnike, obrtnike, poljoprivrednike i male poduzetnike koji Hrvatsku nose na svojim leđima. Naše politike će u svemu, kao temeljnu postavku, imati kršćanski pogled na čovjeka i njegovo dostojanstvo, a vodeći se načelima slobode i ljudskih prava uvijek ćemo stajati uz ugrožene i potrebite", kaže Grmoja.

Političkog, organizacijskog i međunarodnog tajnika stranke imenovat će se naknadno na sjednici Predsjedništva i to na prijedlog Grmoje kao predsjednika.

Petrov ostaje predsjednik saborskog Kluba zastupnika

Božo Petrov, osnivač Mosta i predsjednik te stranke u tri mandata od 2012. godine, ostat će na poziciji predsjednika Kluba zastupnika Mosta u Saboru.

"S obzirom što smo sve prošli i da smo zapravo jedina politička stranka, osim HDZ-a i SDP-a, koja je u nekoliko parlamentarnih ciklusa ostala jednako jaka, mogu biti zadovoljan. No, to nije posljedica ni plod samo mog djelovanja nego cijele ekipe", kaže Petrov za Hinu.

Vjeruje da je mogao "napraviti više i da Nikoli bude još lakše". "Ali, s druge strane, uvijek sam radio onoliko koliko sam mogao u svom maksimumu."

Na pitanje zašto se ne kandidira za novi mandat, Petrov odgovara kako je to prirodno.

"Ako imate tako istaknutu poziciju 13 godina, onda je neminovno da ona kao posljedicu vuče i određeni autoritet koji je bolje staviti u službu na način da date savjet ukoliko idući predsjednik to od vas traži, nego da na bilo kakav način netko pomisli da svojim djelovanjem nanosim štetu Mostu. Ne odlazim s pozicije jer me politika više ne interesira ili jer dižem ruke od Mosta, dapače, ovo je samo mogućnost da ljudi koji će sutra ući u Predsjedništvo i u Glavni odbor, te Nikola s njima na čelu, zaista dođu do izražaja", poručuje.

Izbori će trajati od 8 do 16 sati, a obzirom da se glasa elektronskim putem rezultati bi se trebali znati već do 17 sati.

IDS u subotu bira novog predsjednika između Peršurića i Boljunčića

Aktualni v.d. predsjednika IDS-a, saborski zastupnik i porečki gradonačelnik Loris Peršurić i predsjednik pulskog IDS-a Valter Boljunčić kandidati su za čelnika te stranke na 40. izbornom Saboru IDS-a, koji će se u subotu održati u Novigradu, potvrdili su iz stranke.

Ovo bi za IDS mogli biti presudni izbori za smjer u kojem će stranka ići jer se praktički bira, prema navodima medija, između skretanja u moguću suradnju s HDZ-om ili pak ostanku na starim postavkama, koje su IDS zadnjih godina dovele do gubitka vlasti u cijelom nizu sredina - od Pazina, Pule, Labina do same Istarske županije.

"U ovom procesu najvažnije je očuvati IDS kao zajednicu i političku organizaciju koja je uvijek imala viši cilj - interes Istre i njezinih ljudi. IDS je uvijek sam određivao svoj put, nikada nije bio ničiji, niti će biti. IDS mora ostati primjer političke kulture i odgovornosti jer samo tako možemo jačati našu organizaciju i nastaviti graditi Istru onakvu kakvu želimo", rekao je uoči Sabora Peršurić.

Za njega mediji nagađaju da je spreman na "projektnu suradnju" sa strankom na vlasti. On pak to opovrgava i tvrdi da plasiranje teza i medijske špekulacije o navodnim novim koalicijama IDS-a nemaju nikakvo uporište u stvarnosti.

"Upravo suprotno, naš smjer određuju isključivo naši članovi i glasači. IDS ostaje vjeran principima zbog kojih uživa povjerenje građana već više od tri desetljeća", poručio je Peršurić.

Po riječima drugog kandidata za čelnog čovjeka stranke Valtera Boljunčića, IDS ponovno diše punim plućima i zato "smatra da stranka mora zadržati osnovne postavke". Odbacuje bilo kakvu suradnju s HDZ-om jer to "ne odražava stav naših članova, niti naše birače".

"Suradnja s Vladom na projektima nikad nije bila u pitanju, protiv toga nemam ništa, posebno kad se vidi koliko Istra uplaćuje u proračun. Vlada nije ulagala malo u Istru i tu im se može odati priznanje, ali koalicija s HDZ-om je nešto posve drugo. Ne bih rekao da bi naši članovi i birači to opravdali", kaže Boljunčić.

Unutarstranački izbori u IDS-u počeli su u rujnu izborima unutar ogranaka i podružnica, a nastavljeni su izborom predsjedništava podružnica koje su ujedno predložile kandidate za predsjednika stranke. Sadašnji v.d. predsjednika IDS-a Peršurić dobio je gotovo jednoglasnu potporu svih zajednica podružnica, osim pulske gdje je većinom glasova podržana kandidatura Boljunčića.

Izborni proces završava Saborom IDS-a, najvišim tijelom stranke, koji će se održati u subotu u Novigradu. Na tom Saboru bit će donesene izmjene Statuta, a jedna od predloženih izmjena je i micanje članka 40. koji propisuje funkciju počasnog predsjednika stranke. Do sada je to bio Ivan Jakovčić, koji je na tu funkciju izabran 2014. godine.