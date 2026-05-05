Jandroković: Većina će vjerojatno podržati Mirtu Matić

Predsjednistvo HDZ-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je u utorak da će vladajuća većina vjerojatno podržati Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nakon što ju je predsjednik Republike Zoran Milanović službeno predložio Saboru

''Idući tjedan ćemo sasvim sigurno raspraviti tu temu, kako sam i najavio. U petak će biti glasovanje, iz svega onoga što vidim vjerojatno će vladajuća većina podržati kandidatkinju predsjednika Republike za Vrhovni sud, a onda ćemo vidjeti što ćemo sa Ustavnim sudom'', rekao je Jandroković u izjavi medijima uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a. Ako oporba ne želi prihvatiti tri predložena kandidata za suce Ustavnog suda, na njoj je da ''dobro obrazloži zašto'', dodao je predsjednik Sabora.

Upitan je li moguć izbor čelne osobe Vrhovnog suda bez istovremenog dogovora sa oporbom o ustavnim sucima, kako je to tražila vladajuća stranka, Jandroković je odgovorio ''što se mene tiče, da''.

Vezano uz američki ratni brod koji je uplovio u Dubrovnik, šef Sabora pozvao je predsjednika Milanovića da se obrati Ustavnom sudu, ako smatra da se krši Ustav. Milanović je jučer izjavio da bi Sabor trebao odobriti ulazak stranih brodova u hrvatske luke.

''Do sada to nikad nije bio problem, on sam je rekao da se to događalo i dok je on bio predsjednik Vlade'', odgovorio je Jandroković.

Dok se provode istrage u nekoliko nacionalnih sportskih saveza vezane uz moguću pronevjeru novca i druge malverzacije, Jandroković poručuje da oni koji su kršili zakon moraju odgovarati .

''Sad je proključalo u mnogim savezima, vjerojatno tu ima stvari koje su točne, ali je moguće i da ima različitih interesa unutar saveza gdje se sudaraju različiti ljudi i pogledi kako treba voditi te saveze'', kazao je.

Jandroković je na čelu Hrvatskog sabora devet godina. Upitan vidi li se na toj poziciji i nakon ovog mandata, rekao je ''teško''.

''Nije realno. Tri mandata, to će biti preko deset godina. Nisam o tome ni razmišljao''.

