Konoba Vilo Moja na \u010ciovu u vlasni\u0161tvu Duje Coce, brata pokojnog pjeva\u010da, izgorjela je u no\u0107i na subotu u potpunosti.

- \u010cekamo rezultate o\u010devida, ali vatrogasci su nam rekli da je sigurno podmetnuto. Ne znam \u0161to da ka\u017eem, desetlje\u0107ima sam ovo gradio. Na tabletama za smirenje sam, trebat \u0107e mi nekoliko dana da shvatim \u0161to se dogodilo - rekao nam je Coce.

A konoba je nakon po\u017eara izgledala doista stravi\u010dno. Kuhinja je izgorjela do temelja, kao i unutra\u0161nji dio restorana. Na vanjskom dijelu spaljeni ostaci stolica i stolova, spr\u017eeni ostaci staklenih \u017eardinjera, spaljena tenda, kao u nekom filmu apokalipse.

Jedina sre\u0107a u nesre\u0107i je \u0161to su vatrogasci brzo stigli i ugasili vatru. Naime, tek nekoliko metara od objekta nalazi se prekrasni maslinik s nekoliko desetaka maslina, a tik uz njega gusta borova \u0161uma.

Da je vatra zahvatila samo jednu maslinu, katastrofa bi bila i ve\u0107a. Ali za obitelj Coce i ovako je golema. Osim financijske vrijednosti, ona emocionalna jo\u0161 je i ve\u0107a.\u00a0

Naime, obitelj je tu konobu gradila i koristila desetlje\u0107ima, u njoj se dru\u017eila cijela obitelj, objekt je to prepun zajedni\u010dkih uspomena, Vinkovih slika, a i sam Vinko tu je provodio obiteljske trenutke, \u0161to nam je potvdrila i njegova udovica Janja.

- Tu smo proveli bezbroj prelijepih zajedni\u010dkih trenutaka. Ne\u0107ak me ujutro nazvao, a \u010dim sam \u010dula \u0161to se dogodilo, ali i da je netaknut ostao samo Vinkov portret, odmah sam oti\u0161la u vrt, nabrala cvije\u0107a i oti\u0161la na njegov grob. Ne znam, kao da je on sam sa\u010duvao tu sliku, kao da je to nekakav znak. Vinko je za mene bio i ostao sveti \u010dovjek. \u0160to da vam vi\u0161e ka\u017eem, svi smo \u0161okirani, obo\u017eavali smo to mjesto, tu smo proveli bezbroj predivnih dana i te\u0161ko mi je, kao i cijeloj obitelji - rekla nam je Janja Coce.\u00a0

Trogirski slavuj umro je prije sedam godina i s Janjom je bio 33 godine u braku. Jednom je o njoj izjavio:

- Tad nisam bio popularan. Na plesnjaku sam je zamolio za ples. Tresle su mi se noge i sav sam drhtao od treme.