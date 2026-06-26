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ZAOKRET

Janša otkrio: 'Izrael je naš strateški partner, Slovenija će povući priznanje Palestine...'

Piše HINA,
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Janša otkrio: 'Izrael je naš strateški partner, Slovenija će povući priznanje Palestine...'
Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Slovenija bi postala prva članica EU s veleposlanstvom u Jeruzalemu

Slovenski premijer Janez Janša je za izraelski list najavio premještanje slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja palestinske, javlja u petak slovenska agencija STA.

- Lijeva vlada koja je zadnjih godina upravljala Slovenijom je priznala palestinsku državu što nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Mi ćemo poštovati zakon te ćemo zamrznuti njihovu nezakonitu odluku. To smo postavili kao uvjet za naše sudjelovanje u koalicijskim pregovorima i svi su pristalo na to - rekao je Janša za list Israel Hayom.

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Rekao je da namjerava obnoviti odnose Slovenije i Izraela nakon što ih je prethodna vlada dovela na, kako je rekao, "povijesno niske" razine, te da će to učiniti premještanjem slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem.

Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu. Tek nekoliko država ima veleposlanstvo u tom gradu: Sjedinjene Američke Države, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj i Papua Nova Gvineja, piše STA.

- Izrael je strateški partner jer doprinosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma - kazao je Janša za list, opisujući Izrael kao demokratskog partnera i primjer dobre prakse u mnogim područjima, uključujući tehnološke inovacije, poduzetništvo, znanstvena istraživanja, upravljanje krizama i nacionalnu sigurnost.

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Ustvrdio je i da se Slovenija i Izrael često suočavaju s jednakim izazovima: terorizmom, ekstremizmom, erozijom nacionalnog identiteta te sve većim geopolitičkim pritiscima.

- Umjesto da se udaljavaju, trebali bi ojačati suradnju. Izrael nije problem Europe, već jedan od njenih najvažnijih saveznika - poručio je.

Prema novinama, očekuje se da će Janša taj stav izraziti u Bruxellesu, gdje planira ojačati blok pobornika Izraela te se usprotiviti bilo kakvom pokušaju uvođenja sankcija protiv Izraela i Izraelaca. Čak i prije šireg djelovanja na europskoj razini, premijer želi radikalno izmijeniti bilateralne odnose s Izraelom te potaknuti Izraelce da posjete Sloveniju te u nju ulažu.

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