Izrael i Libanon pregovaraju o povlačenju vojske, Netanyahu: 'Ostat ćemo koliko god treba'

Libanon i Izrael razgovaraju o prijedlogu koji podržavaju Sjedinjene Države o tomu da se izraelske snage povuku s dijela teritorija zauzetog u ratu s Hezbolahom i predaju ga pod kontrolu libanonske vojske, rekli su dužnosnici obiju strana. O predloženom pilot projektu raspravlja se u najnovijem krugu izraelsko-libanonskih pregovora koji se nastavljaju čak i nakon što ih je, čini se, zasjenio iranski potez - da Libanon postane središnji dio razgovora sa Sjedinjenim Državama.

Izraelske snage zauzele su dio južnog Libanona za vrijeme rata koji je izbio kad je Hezbolah otvorio vatru na Izrael u znak podrške Teheranu, nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Prekid vatre uglavnom se održava od nedjelje, što je dosad najdulje zatišje u borbama. No izraelske snage i dalje su raspoređene duboko u južnom Libanonu, pri čemu ističu potrebu zaštite sjevernog Izraela od napada Hezbolaha.

Izraelski ministar obrane Israel Katz u srijedu je rekao da se Izrael neće povući iz južnog Libanona, čak i ako to traži SAD. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će Izrael ostati u Libanonu koliko god bude potrebno.

Izraelski dužnosnici kazali su da bi libanonske trupe uključene u prijedlog koji podržavaju SAD prošle američku obuku i provjeru kako bi se zajamčilo da nisu povezane s Hezbolahom, dok bi Izrael održavao vojnu prisutnost u tampon zoni uz granicu.

Upitan o komentarima izraelskih dužnosnika, visoki libanonski sigurnosni dužnosnik odgovorio je da rasprave u Washingtonu traju i da će se specifični vojni razgovori, među kojima i oni o pilot zonama, održati u srijedu.

Libanonski dužnosnik rekao je da će se rasprave usredotočiti na vremenski okvir za izraelsko povlačenje i da će se bilo kakav plan pojaviti tek nakon posljednjeg dana razgovora u četvrtak. Dužnosnik nije odgovorio na zahtjev da komentira izvještaj izraelskih dužnosnika o američkoj provjeri libanonskih trupa.

Libanonski predsjednik Joseph Aoun britansko-njemačkoj delegaciji je rekao da su rasprave o predloženim "pilot područjima" u tijeku i da se čeka izraelsko odobrenje, objavilo je libanonsko predsjedništvo.

Libanonska vojska dugo je primala američku vojnu pomoć, što je dio američke politike jačanja vladinih sigurnosnih institucija u zemlji u kojoj kritičari kažu da je Hezbolah potkopao državu.

Teheran je zatražio prekid vatre u Libanonu kao dio svojega privremenog sporazuma sa SAD-om, koji od obiju zemalja i njihovih saveznika zahtijeva da proglase hitan i trajan prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon te da osiguraju "teritorijalni integritet i suverenitet Libanona". Iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima u Ženevi u utorak je rekao da je Libanon "neupitan dio sporazuma" i da on uključuje povlačenje izraelskih trupa.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj u ponedjeljak na kraju američko-iranskih razgovora u Švicarskoj kaže se da su se strane složile u pogledu stvaranja mehanizma za konsolidaciju prekida vatre kako bi se zajamčilo da se svi pridržavaju prekida neprijateljstava u Libanonu.

U utorak su Sjedinjene Države objavile da su predane formiranju mehanizma te da se detalji o tome kako će djelovati još uvijek preispituju.