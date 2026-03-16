Japan i Australija odbili pozive Trumpa: 'Nećemo slati pomoć u Hormuz, ne doprinosi rješenju'

Japan i Australija rekli su u ponedjeljak da neće sudjelovati u misiji u Hormuškom tjesnacu čiji je cilj osiguranje prolaza trgovačkih brodova kroz taj strateški prolaz. Japan trenutno ne planira rasporediti plovila kako bi ona pratila trgovačke brodove na Bliskom istoku, rekao je premijer Sanae Takaichi u ponedjeljak, nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao saveznike da pomognu u pratnji tankera kroz Hormuški tjesnac.

- Nismo donijeli nikakve odluke o slanju pratnje brodovima. Nastavljamo ispitivati ​​što Japan može učiniti samostalno, a što se može učiniti unutar pravnog okvira - rekao je Takaichi parlamentu.

Trumpov poziv u objavi na društvenim mrežama američkim saveznicima, uključujući Japan, da pomognu u zaštiti pošiljki nafte i plina kroz strateški plovni put stavlja Tokio u težak položaj jer njegov ustav u kojem se odriče rata ograničava opseg prekomorskih vojnih operacija koje može provoditi.

Sjedinjene Države još nisu uputile službeni zahtjev za pomoć, rekao je Takaichi. Australija neće slati ratne brodove kako bi pomogli u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, rekla je u ponedjeljak visoka dužnosnica.

- Nećemo slati brod u Hormuški tjesnac. Znamo koliko je to nevjerojatno važno, ali to nije nešto što smo zamoljeni niti čemu doprinosimo - rekla je Catherine King, članica kabineta premijera Anthonyja Albanesea, u intervjuu za državnu televiziju ABC.

Oko petine globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi kroz Hormuški tjesnac, koji je efektivno zatvoren tjednima otkako je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Wall Street Journal izvijestio je u nedjelju da Trumpova administracija planira već ovog tjedna objaviti da se više zemalja složilo formirati koaliciju koja će pratiti brodove kroz Hormuški tjesnac.