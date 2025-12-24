Obavijesti

News

Komentari 0
OD SIJEČNJA

Japan ponovno pokreće najveću nuklearku na svijetu

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Japan ponovno pokreće najveću nuklearku na svijetu
Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Tokyo Electric Power (TEPCO) planira 20. siječnja ponovno pokrenuti prvu jedinicu svoje nuklearne elektrane Kashiwazaki-Kariwa, najveće na svijetu, rekao je u srijedu novinarima predsjednik tvrtke Tomiaki Kobayakawa

Ovog tjedna, skupština prefekture u Niigati, regiji u kojoj se nalazi elektrana, dala je zeleno svjetlo za djelomično ponovno pokretanje elektrane Kashiwazaki-Kariwa. To će biti prvi takav slučaj za TEPCO od taljenja nuklearnog reaktora u Fukushima Daiichi 2011. godine.

Kashiwazaki-Kariwa, smješten oko 220 km sjeverozapadno od Tokija, bio je među 54 reaktora zatvorena nakon što su potres i cunami 2011. godine oštetili elektranu Fukushima Daiichi u najgoroj nuklearnoj katastrofi na svijetu od Černobila.

„Kao tvrtka odgovorna za nesreću u Fukushima Daiichi, primijenit ćemo razmišljanja i naučene lekcije... Nastavit ćemo s ponovnim pokretanjem, prvim u 14 godina, držeći se sigurnosti kao glavnog prioriteta“, rekao je Kobayakawa.

VELIKA PRIJETNJA Gradnja hidroelektrana u BiH uništit će našu prirodu: ’Dolina Neretve bit će pustinja...’
Gradnja hidroelektrana u BiH uništit će našu prirodu: ’Dolina Neretve bit će pustinja...’

Japan je ponovno pokrenuo 14 od 33 reaktora koja su još uvijek operativna, dok se pokušava odviknuti od uvoza fosilnih goriva, a u studenom je predstavio prijedlog sustava javnih zajmova jer želi udvostručiti udio nuklearne energije u energetskom miksu.

Ukupni kapacitet Kashiwazaki-Kariwe je 8,2 gigavata, što je dovoljno za napajanje nekoliko milijuna domova. Predstojećim ponovnim pokretanjem u siječnju bi se u pogon uključio jedan blok od 1,36 GW, a drugi istog kapaciteta oko 2030. godine.

TEPCO bi mogao trajno ukloniti iz sustava neke od preostalih pet blokova, rekli su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...
EKSKLUZIVNO IZVJEŠĆE

Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...

Ivica Todorić je ostao i bez nizozemskih tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske. Odvjetnicima nije platio 1,3 mil. eura duga. Slamku spasa vidi u tvrtki Elektronček kojoj je sve prepisao: 'To je učinio protuzakonito'
FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'
VIŠE NE SVIJETLI

FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, rekli su iz policije.
Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat
KONAČNA ODLUKA

Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat

Posebno je sporna odredba iz Statuta prema kojoj je poklič “Za dom spremni” sastavni dio službenog pečata udruge. Gradski ured je zahtijevao da se ta odredba izbriše

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025