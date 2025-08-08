Japan tvrdi da je SAD obećao ispraviti dvostruke carine

Američka vlada u četvrtak je obećala izmijeniti predsjedničku izvršnu naredbu kako bi se uklonile preklapajuće carine na japansku robu, rekao je tokijski trgovinski pregovarač nakon razgovora u Washingtonu o ispravljanju onoga što je nazvao "žaljenja vrijednim previdom". Tijekom razgovora, Ryosei Akazawa pozvao je američkog ministra trgovine Howarda Lutnicka i ministra financija Scotta Bessenta da osiguraju da se 15-postotna carina dogovorena prošlog mjeseca na japanski uvoz ne primjenjuje na robu, poput govedine, koja već od ranije podliježe višim carinama.

Američki dužnosnici rekli su da će izmijeniti predsjedničku uredbu od 31. srpnja, koja je uključivala odredbu o zabrani preklapanja za Europsku uniju, ali ne i za Japan, te da će vratiti višak naplaćenih carina, rekao je Akazawa.

Lutnick i Bessent također su rekli da će Trump sniziti automobilske carine s 27,5 posto na 15 posto zasebnom izvršnom naredbom, u skladu s trgovinskim sporazumom koji su dvije zemlje postigle prošlog mjeseca.

"Iskreno, nisam očekivao da ću ponovno posjetiti SAD tako brzo nakon svog posljednjeg putovanja", rekao je Akazawa, koji je od travnja devet puta putovao u Washington.

Američka ministarstva financija i trgovine nisu zasad odgovorila na zahtjeve za komentar o sastancima s Akazawom.