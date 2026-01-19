Obavijesti

PRIJEVREMENI IZBORI

Japanska premijerka raspušta parlament i raspisuje izbore

Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da će u petak raspustiti parlament i raspisati nacionalne izbore 18. veljače kako bi dobila potporu birača za povećanje potrošnje i novu sigurnosnu strategiju za koju se očekuje da će ubrzati jačanje japanske obrane

Prijevremeni izbori odlučit će o svih 465 mjesta u donjem domu parlamenta i bit će prvi izborni test za Takaichi otkako je u listopadu postala prva žena na dužnosti premijera u Japanu.

Raspisivanje prijevremenih izbora omogućilo bi joj da iskoristi snažnu javnu potporu kako bi učvrstila kontrolu nad vladajućom Liberalno-demokratskom strankom i učvrstila krhku većinu svoje koalicije.

Izbori će testirati spremnost birača na veću potrošnju u vrijeme kada su rastući troškovi života glavna briga javnosti.

Anketa koju je prošli tjedan objavila javna televizija NHK pokazala je da je 45 posto ispitanika navelo cijene kao svoju glavnu brigu, a slijede diplomacija i nacionalna sigurnost sa 16 posto.

