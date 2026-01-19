Japanska premijerka raspušta parlament i raspisuje izbore

Prijevremeni izbori odlučit će o svih 465 mjesta u donjem domu parlamenta i bit će prvi izborni test za Takaichi otkako je u listopadu postala prva žena na dužnosti premijera u Japanu.

Raspisivanje prijevremenih izbora omogućilo bi joj da iskoristi snažnu javnu potporu kako bi učvrstila kontrolu nad vladajućom Liberalno-demokratskom strankom i učvrstila krhku većinu svoje koalicije.

Izbori će testirati spremnost birača na veću potrošnju u vrijeme kada su rastući troškovi života glavna briga javnosti.

Anketa koju je prošli tjedan objavila javna televizija NHK pokazala je da je 45 posto ispitanika navelo cijene kao svoju glavnu brigu, a slijede diplomacija i nacionalna sigurnost sa 16 posto.