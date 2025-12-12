Japanski ministar obrane poručio: Peking nije sklon miru

Japanski ministar obrane Shinjiro Koizumi i njegov američki kolega Pete Hegseth ocijenili su u telefonskom razgovoru da sigurnosna situacija u Aziji sve više zabrinjava, ustvrdivši da Peking "nije sklon miru", priopćilo je u petak japansko ministarstvo obrane.

Koizumi i Hegseth izrazili su "uznemirenost zbog svakog djelovanja koje bi moglo pogoršati napetosti u regiji jer djelovanje Kine ne pokazuje da je sklona regionalnom miru i stabilnosti", priopćilo je ministarstvo.

Razgovor je održan nekoliko dana nakon što su 6. prosinca, po tvrdnjama Tokija, kineski vojni avioni okrenuli radare prema japanskim lovcima u blizini Tajvana.

Nakon incidenta, koji se dogodio nakon izjava japanske premijerke Sanae Takaichi o Tajvanu koje su izazvala bije Pekinga, ovaj su tjedan uslijedile kinesko-ruske zračne patrole u blizini Japana.

"Ministri su razmijenili stajališta o sigurnosnoj situaciji na tom području koja sve više zabrinjava, posebno nakon incidenta s radarima", dodaje se u priopćenju.

Koizumi je na X-u dodao da su dvojica dužnosnika "izrazila duboku zabrinutost zbog ponašanja koje potiče napetosti u regiji".

Japanski je ministar potvrdio Hegsethu da Kina o incidentu "širi informacije potpuno suprotne činjenicama". Ipak, naglasio je, "Japan ne traži eskalaciju" i ostaje otvoren za dijalog.

Američka strana nije imala nikakvu izjavu vezanu uz razgovor.