NIZ INCIDENATA

Opasne napetosti između Kine i Japana. Sada reagirala Amerika

Piše HINA,
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

"Postupci Kine nisu u skladu s regionalnim mirom i stabilnošću", rekao je glasnogovornik State Departmenta kasno u utorak, osvrnuvši se na incident s radarom

Sjedinjene Američke Države prvi put su kritizirale Kinu zbog ciljanja radara na japanske vojne zrakoplove tijekom prošlotjedne vježbe, incident je to o kojem azijski susjedi imaju različita mišljenja usred rastućih napetosti. Incident u blizini japanskih otoka Okinawa dolazi nakon što je japanska premijerka Sanae Takaichi prošloga mjeseca izazvala spor s Pekingom svojim izjavama o tome kako bi Tokio mogao reagirati na hipotetski kineski napad na Tajvan. Kina tvrdi da Tajvan koji je pod demokratskom vlašću pripada njoj i nije isključila upotrebu sile za preuzimanje kontrole nad otokom, koji se nalazi nešto više od 100 kilometara od japanskog teritorija i okružen je pomorskim putovima na koje se Tokio oslanja.

"Postupci Kine nisu u skladu s regionalnim mirom i stabilnošću", rekao je glasnogovornik State Departmenta kasno u utorak, osvrnuvši se na incident s radarom.

"Savez SAD-a i Japana jači je i ujedinjeniji nego ikad. Naša predanost našem savezniku Japanu je nepokolebljiva i u bliskom smo kontaktu po ovom i drugim pitanjima", kazao je. 

BILATERALNA KRIZA Kina iznijela spor s Japanom oko Tajvana pred UN: 'Prijete oružjem, ali mi ćemo se braniti'
Glavni tajnik japanskog kabineta Minoru Kihara pozdravio je komentare, rekavši da oni "demonstriraju snažno savezništvo SAD-a i Japana".

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Japan je kasno u utorak poslao lovce da nadziru ruske i kineske zračne snage koje provode zajedničke patrolne letove oko zemlje.

Kineski borbeni zrakoplovi koji su u subotu usmjerili svoje radare na japanske zrakoplove predstavljaju najozbiljniji sukob između istočnoazijskih vojski posljednjih nekoliko godina.

Takvi se potezi smatraju prijetećima jer signaliziraju mogući napad i mogu prisiliti ciljani zrakoplov na izbjegavajući manevar. Tokio je taj potez osudio kao "opasan".

Peking je, međutim, poručio da su japanski zrakoplovi više puta prilazili i ometali kinesku mornaricu dok je provodila ranije najavljenu obuku letenja s nosača zrakoplova istočno od tjesnaca Miyako.

Kina pokazala dosad neviđeno oružje: 'Može pogoditi bilo koju točku na svijetu, nezaustavljivo' 01:27
Kina pokazala dosad neviđeno oružje: 'Može pogoditi bilo koju točku na svijetu, nezaustavljivo' | Video: 24sata/Reuters

U razgovoru s novinarima u Taipeiju u srijedu, tajvanski predsjednik Lai Ching-te izjavio je da su kineske vježbe "vrlo neprimjeren potez".

"Pozivamo Kinu da pokaže odgovornost koja dolikuje velikoj sili. Mir je neprocjenjiv; rat nema pobjednika. Mir moraju graditi sve strane, a Kina u tome ima svoju ulogu", rekao je.

KINESKE VJEŽBE Kineski nosač aviona u blizini Japana, izvode operacije. Tokio je sada objavio odgovor
Kineski nosač aviona u blizini Japana, izvode operacije. Tokio je sada objavio odgovor

Odnosi između dviju najvećih azijskih ekonomija naglo su se pogoršali otkako je Takaichi prošloga mjeseca u parlamentu rekla da bi kineski napad na Tajvan mogao predstavljati "situaciju koja prijeti opstanku" i potaknuti mogući vojni odgovor Tokija. Peking je zatražio da povuče tu izjavu, optužio Tokio za vojnu prijetnju i savjetovao svojim građanima da ne putuju u Japan.

Američki veleposlanik u Japanu George Glass javno je izrazio podršku Japanu u više objava na društvenim mrežama otkako je započeo diplomatski spor, ali predsjednik Donald Trump i drugi visoki američki dužnosnici ostali su tihi.

Trump, koji iduće godine planira posjetiti Peking radi trgovinskih pregovora, prošloga je mjeseca nazvao Takaichi i pozvao je da ne zaoštrava spor, rekli su Reutersu izvori upoznati s razgovorom.

