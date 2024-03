Japanski premijer želi se sastati sa sjevernokorejskim liderom

Japanski premijer Fumio Kishida izrazio je namjeru da se uskoro sastane sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom putem nekog ''drugog kanala'', izjavila je u ponedjeljak Kim Jong-unova sestra Kim Yo-jong. Kim Yo-jong kazala je da će bilateralni odnosi Sjeverne Koreje i Japana ovisiti o tome može li Japan donijeti realne političke odluke.

- Premijer mora znati da to što on želi sastanak ne znači nužno da će vodstvo naše zemlje na njega pristati. No, kada se Japan suprotstavlja Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji i kada krši njezina suverena prava, jasno je da se u tom slučaju smatra našim neprijateljem i da može postati dio mete - stoji u njezinoj izjavi koju je prenijela državna agencija KCNA.

Japanski premijer Kishida rekao je želi razgovarati sa Kim Jong-unom "bez ikakvih preduvjeta" te da poduzima sve napore kako bi se realizirao prvi susret sa sjevernokorejskim liderom u dvadeset godina. Kim Jong-unova sestra, također članica Radničke partije, prošlog je mjeseca navela što bi se trebalo dogoditi kako bi Kishida mogao jednog dana posjetiti Pjongjang.

- Ako Japan odluči krenuti novim smjerom osnaživanja naših veza na temelju međusobnog poštovanja, mogu zamisliti da dvije zemlje otvore novo poglavlje u budućnosti - kazala je.