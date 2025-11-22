JAR tvrdi da ima konsenzus oko završne deklaracije samita G20

Američki predsjednik Donald Trump kao i njegovi ruski i kineski kolege Vladimir Putin i Xi Jinping su neki od čelnika koji su otkazali dolazak na prvi samit skupine G20 u Africi, a skup preskaču i predsjednici Meksika i Argentine.

Izaslanici G20 sastavili su u petak nacrt deklaracije čelnika bez uvažavanja primjedbi i stajališta SAD-a, rekla su četiri izvora upoznata s tim pitanjem, u iznenađujućem potezu koji je visoki dužnosnik Bijele kuće, kako prenosi Reuters, opisao kao "sramotan".

Jedan od tih izvora potvrdio je da se u nacrtu spominju klimatske promjene, unatoč prigovorima Trumpove administracije koja dovodi u pitanje znanstveni konsenzus oko zagrijavanja planeta uzrokovanog ljudskim aktivnostima.

U uvodnom govoru na samitu u Johannesburgu, Ramaphosa je rekao: "Postignut je ogroman konsenzus i suglasnost da je jedan od drugih zadataka kojeg bismo trebali ostvariti odmah na početku... usvojiti našu deklaraciju."

Zahvalio je svim delegacijama koje su surađivale s JAR-om u dobroj vjeri kako bi izradile vrijedan završni dokument G20.

- Ne bismo smjeli dopustiti da išta umanji vrijednost, status i utjecaj prvog afričkog predsjedanja G20 - nastavio je.

Trumpova administracija u potpunosti bojkotira događaj jer tvrdi da se Afrikaneri suočavaju s progonom na temelju svoje rase u zemlji s crnačkom većinom, što je južnoafrička vlada demantirala.

Američki predsjednik također je odbacio agendu zemlje domaćina o promicanju solidarnosti i pomaganju zemljama u razvoju da se prilagode vremenskim katastrofama, prijeđu na čistu energiju i smanje rastuće troškove zaduživanja.

Bojkot je usporio Ramaphosine planove da istakne ulogu JAR-a u promicanju multilateralne diplomacije, ali neki analitičari sugeriraju da bi to moglo biti korisno ako druge članice prihvate dnevni red samita i postignu napredak u pogledu sadržajne deklaracije.

Nije bilo jasno koje je ustupke potrebno napraviti u vezi s formulacijom kako bi se postigao dogovor o nacrtu deklaracije.

Sjedinjene Države prigovorile su svakom spominjanju klime ili obnovljivih izvora energije u raspravi, a neke druge zemlje su također često suzdržane u vezi s tim pitanjem.

Tri od četiri planirane glavne točke dnevnog reda Južne Afrike - priprema za klimatske katastrofe, financiranje prijelaza na zelenu energiju i osiguravanje da grozničava utrka za ključne minerale koristi proizvođačima - usko su povezane s klimatskim promjenama.

Četvrta se odnosi na pravedniji sustav zaduživanja za siromašne zemlje.

Sjedinjene Države bit će domaćin G20 2026. godine, a Ramaphosa je rekao da će morati predati rotirajuće predsjedanje "praznoj stolici". Južnoafričko predsjedništvo odbilo je američku ponudu da pošalje američkog otpravnika poslova na primopredaju G20.