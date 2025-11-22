Obavijesti

NEMA AMERIKE, KINE I RUSIJE

JAR tvrdi da ima konsenzus oko završne deklaracije samita G20

JAR tvrdi da ima konsenzus oko završne deklaracije samita G20
Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa, domaćin okupljanja čelnika skupine G20 ovog vikend, rekao je da postoji 'ogroman konsenzus' o deklaraciji samita unatoč tome što SAD bojkotira skup

Američki predsjednik Donald Trump kao i njegovi ruski i kineski kolege Vladimir Putin i Xi Jinping su neki od čelnika koji su otkazali dolazak na prvi samit skupine G20 u Africi, a skup preskaču i predsjednici Meksika i Argentine.

Izaslanici G20 sastavili su u petak nacrt deklaracije čelnika bez uvažavanja primjedbi i stajališta SAD-a, rekla su četiri izvora upoznata s tim pitanjem, u iznenađujućem potezu koji je visoki dužnosnik Bijele kuće, kako prenosi Reuters, opisao kao "sramotan".

Jedan od tih izvora potvrdio je da se u nacrtu spominju klimatske promjene, unatoč prigovorima Trumpove administracije koja dovodi u pitanje znanstveni konsenzus oko zagrijavanja planeta uzrokovanog ljudskim aktivnostima.

U uvodnom govoru na samitu u Johannesburgu, Ramaphosa je rekao: "Postignut je ogroman konsenzus i suglasnost da je jedan od drugih zadataka kojeg bismo trebali ostvariti odmah na početku... usvojiti našu deklaraciju."

Zahvalio je svim delegacijama koje su surađivale s JAR-om u dobroj vjeri kako bi izradile vrijedan završni dokument G20.

- Ne bismo smjeli dopustiti da išta umanji vrijednost, status i utjecaj prvog afričkog predsjedanja G20 - nastavio je.

Trumpova administracija u potpunosti bojkotira događaj jer tvrdi da se Afrikaneri suočavaju s progonom na temelju svoje rase u zemlji s crnačkom većinom, što je južnoafrička vlada demantirala.

Američki predsjednik također je odbacio agendu zemlje domaćina o promicanju solidarnosti i pomaganju zemljama u razvoju da se prilagode vremenskim katastrofama, prijeđu na čistu energiju i smanje rastuće troškove zaduživanja.

Bojkot je usporio Ramaphosine planove da istakne ulogu JAR-a u promicanju multilateralne diplomacije, ali neki analitičari sugeriraju da bi to moglo biti korisno ako druge članice prihvate dnevni red samita i postignu napredak u pogledu sadržajne deklaracije.

Nije bilo jasno koje je ustupke potrebno napraviti u vezi s formulacijom kako bi se postigao dogovor o nacrtu deklaracije.

Sjedinjene Države prigovorile su svakom spominjanju klime ili obnovljivih izvora energije u raspravi, a neke druge zemlje su također često suzdržane u vezi s tim pitanjem.

Tri od četiri planirane glavne točke dnevnog reda Južne Afrike - priprema za klimatske katastrofe, financiranje prijelaza na zelenu energiju i osiguravanje da grozničava utrka za ključne minerale koristi proizvođačima - usko su povezane s klimatskim promjenama.

Četvrta se odnosi na pravedniji sustav zaduživanja za siromašne zemlje.

Sjedinjene Države bit će domaćin G20 2026. godine, a Ramaphosa je rekao da će morati predati rotirajuće predsjedanje "praznoj stolici". Južnoafričko predsjedništvo odbilo je američku ponudu da pošalje američkog otpravnika poslova na primopredaju G20.

