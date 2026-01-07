Jarun je zaleđen: Ne hodajte po njemu, '91. su to učinile četiri curice, zbila se strašna tragedija

Obilan snijeg prekrio je Jarun i jarunsko jezero, pretvorivši cijelo područje u bijeli zimski krajolik. Staze, travnjaci i obala gotovo su nestali pod snježnim pokrivačem, a jezero je djelomično zaleđeno. Građani su se unatoč hladnoći okupili u šetnji, a djeca su ponijela i sanjke.

Ipak, ovakvi prizori podsjećaju i na tragediju koja se ondje dogodila u subotu, 23. veljače 1991. godine.

Tragična nesreća dogodila se u subotu, 23. veljače 1991. godine, na zaleđenom Jarunu, kada je nekoliko djevojčica, unatoč upozorenjima, hodalo po ledu jarunskog jezera.

Desetak metara od obale led je popucao i djevojčice su upale u hladnu vodu.Tri su se uspjele izvući i potražiti pomoć, dok je jedna ostala zarobljena ispod leda.

Spasilačke službe ubrzo su stigle na mjesto događaja, no zbog zahtjevnih uvjeta i tankog leda izvlačenje je trajalo dugo. Unatoč naporima svih uključenih, djevojčici nažalost nije bilo spasa.