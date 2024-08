Javila se djevojka koju je žena u Splitu rasistički vrijeđala: 'Ovo je pravda, hvala na podršci...'

Djevojka južnokorejskih korijena, koju je Splićanka (43) u lipnju rasistički napala u Splitu, osvrnula se na cijeli incident putem svog Tik Tok profila nakon što je doznala kako je policija pronašla ženu.

Podsjetimo, djevojka je bila u kupovini s dečkom, a u jednom trenutku im je prišla žena te joj je počela vikati da je "žuto g****", a potom ih je i pljunula. Djevojka je uspjela snimiti cijeli napad te ga je objavila na svom profilu. Incident je prijavila i policiji.

Tek nedavno je policija otkrila o kome se radi te uhitila ženu.

- Iskreno, pomirila sam se da se ništa neće dogoditi. Nisam očekivala niti da će to tako odjeknuti. Kad sam prvi put objavila snimku žene, nadala sam se da će biti nekih posljedica zbog toga što je napravila. To je bio nekakav moj način da se zaštitim. Nadala sam se da će to vidjeti netko tko je poznaje - govorila je djevojka puna emocija.

Istaknula je kako nije očekivala da će sve doprijeti u medije i da će dobiti toliko pozornosti, ali joj je drago jer se pokazalo da za takav verbalni napad ipak postoje posljedice.

- Samo sam htjela zahvaliti svima na podršci. Dijelili ste poveznice na članke u kojemu sam ja i pomogli mi da vidim to. zahvalna sam što internet može napraviti tako nešto, nešto dobro. U kontaktu sam s policijom, poslala sam im sve informacije koje imam, snimke zaslona, vremenske periode kad se sve odvilo, pozive... Nadam se da će im to koristiti, rekla sam im i da me kontaktiraju ako trebaju još informacija. Hvala vam, ljudi - dodala je djevojka te dodala: "Pravda!"

Inače, ženu je, nakon što je uhićena, sutkinja Općinskog prekršajno suda u Splitu poslala na tjedan dana u zatvor. Stekla je uvjerenje da postoje osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno, Zakona o suzbijanju diskriminacije, pisao je Dalmatinski portal. Inače, žena je i ranije bila kažnjavana, prekršajno i kazneno, a sutkinja joj je odredila i psihijatrijsko vještačenje.

Napadnuta djevojka je na kraju svog obraćanja odlučila razjasniti još neke stvari.

- Prvo, nisam Kineskinja. Rođena sam i odrasla sam u Rusiji. Moji korijeni su iz Južne Koreje. No ne znam jezik. Moj materinji jezik je ruski. Kasnije sam se doselila u Norvešku i to je moj drugi dom. Smatram se Norvežankom, ruskom Norvežankom, ne Kineskinjom. Drugo, stvarno nismo imali sreće da smo sreli tu ženu. Ne mislimo da su svi Hrvati takvi. Nipošto. Moj liječnik u Norveškoj je Hrvat i on je najbolji liječnik kojeg sam ikad imala. Nemam ništa protiv ostalih, dragih Hrvata. Bili smo u Tisnom i u Makarskoj i bilo je odlično. Samo ova žena... - rekla je djevojka kao da ostaje bez riječi.

Na kraju se ponovno svima zahvalila.

- Hvala svima koji ste nam se javili i bili dragi, nudili nam ručak, besplatan smještaj... Hvala vam, hvala vam. To mi puno znači - zaključila je.