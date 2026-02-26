Obavijesti

BOLNA ISPOVIJEST

Javljaju se bivši korisnici Centra za odgoj i obrazovanje: 'Ruke i usta mu je lijepila selotejpom'

Javljaju se bivši korisnici Centra za odgoj i obrazovanje: 'Ruke i usta mu je lijepila selotejpom'
Zagreb: Devastirana zgrada u Ulici don Petra Šimića 2 na Jarunu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Udruga Sjena dobila je anonimno pismo djelatnica COO Dubrava o jako lošim uvjetima u kojima se školuju djeca s poteškoćama. Ravnateljica je sve demantirala

Prije nekoliko dana u javnost je izašlo anonimno pismo djelatnika Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava o vrlo lošim uvjetima u Centru. U pismu upućenom udruzi Sjena upozoreno je kako je na trenutnoj lokaciji Centra na zagrebačkom Jarunu prostor skučen i neprilagođen korisnicima u kolicima, instalacije i stolarija su neodržavani, higijena nije na visini. Spominje se i kako je nedavno djelatnici pao prozor na glavu.

Ravnateljica COO Dubrava Marina Nekić sve je demantirala, te u svome odgovoru istaknula kako je "Privremeni prostor na lokaciji Jarun zadovoljava sve zakonski propisane uvjete za pružanje socijalnih usluga, što je potvrđeno u provedenim inspekcijskim nadzorima nadležnih tijela". Istaknula je i kako su svjesni da prostor nije idealan, da to nikad nisu skrivali, te da se dogovoru s najmodavcem kontinuirano rade prilagodbe i otklanjaju nedostaci.

No javna rasprava potaknula je na javljanje i bivše korisnike Centra. RTL Danas objavio je razgovor s bivšim korisnikom Centra i njegovom majkom.

- Meni je ta Dubrava ostala u jako lošem sjećanju. Imam malo traumatična sjećanja i kad mi netko spomene tu Dubravu i kad se sjetim tih nekih ružnih stvari, recimo da mi je lift par puta pričepio noge - ispričao je.

Majka je također istaknula loše uvjete, a korisnik se požalio i na postupke nekih djelatnika. 

- Dječaku je profesorica lijepila ruke i usta selotejpom jer je on imao autizam. Ona je bila nervozna i ljuta i onda mu je zalijepila ruke i usta selotejpom jer joj je smetalo njegovo lupanje - ispričao je.

Njegova je majka rekla kako je odlučila javno istupiti jer "ne želi da druga djeca dožive ono što je doživjelo njezino dijete".

Udruga Sjena pozvala je ravnateljicu na ostavku, te traže čim bržu reakciju novog ministra socijale Alena Ružića. 

