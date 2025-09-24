Javnost isključena zbog žrtava i obitelji: 'Filtriram informacije jer su roditelji u teškom stanju'

Vezan lisicama oko ruku i nogu, uz pratnju dvojice naoružanih policajaca u pancirkama, na Županijski sud u Zagrebu doveden je sad 20-godišnji mladić, optužen da je 20. prosinca prošle godine s nožem ušao u Osnovnu školu Prečko, na hodniku napao jednog dječaka, potom ušao u učionicu gdje je ubio sedmogodišnjeg dječaka, troje učenika je teško ozlijedio, kao i učiteljicu koja je svojim tijelom obranila djecu.

Optužen za 55 kaznenih djela

Šezdesetdvogodišnja je je zadobila 31 ubod, a ranjena djeca su imala 7, 11 i 15 godina. Potom je otrčao u obližnji Dom zdravlja gdje se u wcu pokušao ubiti. Policija ga je spriječila u tom naumu.

Optužen je za 55 kaznenih djela: teško ubojstvo osobe ranjive zbog svoje dobi, četiri pokušaja ubojstva i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava. Obitelj ubijenog dječaka zastupa odvjetnik Krešimir Škarica.

- Oni zbog izrazito emotivne teške situacije nisu u stanju dolaziti na sud niti će sudjelovati na raspravi stoga je moja uloga nekakvog štita, odnosno da im filtriram one informacije koje ih zanimaju, danas se još nismo uspjeli čuti - rekao je Škarica.

Pokretanje videa... 02:43 Županijski sud u Zagrebu | Video: Laura Šiprak/24sata

Prva rasprava trajala je pet sati. Zbog zaštite žrtava koje su izrazito mlade, sudsko vijeće je nakon 10 minuta rasprave odlučio da će se s rasprave isključiti javnost, odnosno da mediji ne mogu pratiti proces. Svima uključenima je zabranjeno pričati o detaljima. Branitelj optuženog, Miroslav Vlašić, žalio se na takvu odluku jer smatra da je bilo dovoljno da se mediji isključe i da im se zabrani pisanje o dijelu u kojem se čitaju svjedočenja djece, dok je zatražio da informacije o napadaču, njegovom stanju u trenutku zločina i psihijatrijskom liječenju prije napada budu javne.

- Bili ste unutra dok sud nije donio odluku o zatvorenosti glavne rasprave, odnosno isključenju javnosti. Mi smo se protivili potpunom isključenju, tražimo da se djelomično isključi jer smatramo da određeni dijelovi u kojem nisu implementirani svjedoci maloljetnici mogu biti prezentirani javnosti. Drugo vam ništa ne mogu reći, jedino te procesualne stvari - rekao je.

Zagreb: Počelo suđenje za ubojstvo djeteta u školi u Prečkom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kad je u pitanju taktika obrane, kaže da ju nema.

- Nemamo taktiku, radim po savjesti - dodao je.

Odvjetnik obitelji žrtava zadovoljan je odlukom da se suđenje zatvori.

- Predsjednica vijeća je izrazito naglasila da je rasprava zatvorena za javnost i bilo što što izađe s glavne rasprave predstavlja počinjenje kaznenog djela. Rasprava je zatvorena za javnost zbog zaštite maloljetnih oštećenika i to je očekivana i ispravna odluka, smatram da će tako biti tijekom cijelog postupka. Ideja je da se rasprava koncentrira na mali broj dana tako da očekujemo skoro zaključenje postupka - govori Škarica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Obitelj je preko odvjetnika zatražila odštetu od škole, Grada Zagreba kao osnivača škole i osiguravajuće kuće koja zastupa Grad.

- Imovinski zahtjev je predmet građanskog postupka, mi smo u fazi izvansudske nagodbe i to je dio koji neće biti postavljen u ovom postupku - rekao je Škarica.

Kako smo neslužbeno doznali, jedan dio je već dogovoren, a to je odšteta za duševne boli obitelji žrtava u iznosu od 47 tisuća eura po osobi.

Stroge mjere osiguranja

Uz naoružane policajce u sudnici i pravosudnog policajca koji je držao red, oko suda su bili raspoređeni policajci za slučaj da netko iz vana nešto pokuša. Na uskom hodniku bilo je nekoliko odvjetnika, tužiteljica, stručni suradnici, roditelji napadnute djece kao i novinari. Počinitelja su zadnjeg doveli, i to na način da su prvo ispraznili dio hodnika kojim su ga vodili. U svakom trenutku je bio odvojen od ostatka okupljenih. Djelomično zbog opasnosti za okolinu, djelomično da netko njega ne napadne, no i zato što postoji skupina njegovih sljedbenika koja se nalazi po internetskim forumima pa postoji opasnost za sve uključene u proces. Ovo zadnje je već viđeno, ali u SAD-u, i izrazito zabrinjavajuće za sigurnost društva u kojem živimo. Preporuka je i da se počiniteljima ovakvih napada ne iznosi ime i podaci kako bi se smanjila mogućnost da za neke ljude postane heroj, ili još gore, da netko ne napravi isto po uzoru na počinitelja. Napad u Prečkom promijenio je način na koji kao društvo gledamo na sigurnost vlastite djece u institucijama u kojima bi trebali bezbrižno i sigurno odrastati, u školama su postavljeni zaštitari, vrata se zaključavaju.

Napad nožem u zagrebačkoj školi, ranjena učiteljica i učenici | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iako je riječ o mlađem punoljetniku, sudi mu se kao odrasloj osobi, a u zatvoru može provesti narednih 50 godina. No kako je prije napada išao u dnevnu psihijatrijsku bolnicu u Jankomiru, postavlja se pitanje koliko je bio ubrojiv, pa i hoće li kaznu služiti u kaznionici ili zatvorskoj bolnici.

- Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze i rezao se i sve. Jutros ga je tata odveo na dnevnu bolnicu u devet sati, krenuo je ponovno na te dnevne bolnice. Bio je na psihijatriji par puta. Prije mjesec i pol dana je mene i majku zatočio u stanu, uzeo nam je mobitele, ključeve i ponovno završio na Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze i rezao se i sve. Doktor ga je hladnokrvno pustio van da mi brinemo o njemu. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dijete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio. Ne znam zašto je to napravio on je u tu školu išao prije pet godina. Ne znam koji je razlog. Čula sam da je i sebe izbo - rekla je majka napadača par sati nakon tragedije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zbog toga je poslan inspekcijski nadzor u bolnicu na Jankomiru.

- Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor Hrvatske liječničke komore (HLK) utvrdilo je da je liječenje pacijenta (19) u Klinici na Jankomiru provedeno po pravilima struke, da su u konkretnom slučaju učinjeni svi kliničkim stanjem pacijenta indicirani medicinski postupci te nisu nađeni stručni propusti liječnika – javili su tad iz Ministarstva zdravstva, zbog čega je i sama ministrica Hrstić izjavila se de protokoli u radi s psihičkim bolesnicima trebaju mijenjati.

Za pretpostaviti je da će i to liječenje, kao i koliko je bio ubrojiv, biti predmet sudske rasprave koja bi javnosti trebala vratiti osjećaj opće sigurnosti.

Trebamo li pričati o tragediji?

Psihijatar iz zagrebačke Klinike Vrapče Ante Bagarić je nakon beogradske tragedije u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar iznio svoj stav kada je riječ o izvještavanju o tragedijama. On smatra poželjnim da mediji o svemu govore i izvještavaju otvoreno, jasno bez laži.

- Laž nanosi štetu, a govoriti iskreno o teškim stvarima je najbolji način da se te teške stvari preveniraju, prorade i da ostave male posljedice - kazao je profesor Bagarić u svibnju 2023. godine

Tom prilikom naglasio je da je vrlo važno što prije i što detaljnije govoriti o tome, jer će se u suprotnosti javiti mitovi, legende, a uskočit će onda grupe i pojedinci skloni manipulacijama.

- Nikakva se šteta ne može nanijeti ako govorimo otvoreno i iskreno o svemu oko nas - stava je psihijatar Bagarić.

Ako je izvješćivanje istinito, nastavio je, ne postoji opasnost da prvi događaj "trigerira" drugi događaj, ali dodaje da bi ga nešto drugo "trigeriralo".

- Mi ne možemo staviti glavu u pijesak i reći sad nećemo ništa objavljivati. Ne, to bi otvorilo poziciju poluistina, laži, manipulacija. Istina ne može biti štetna nikada i ni za koga - kazao je psihijatar..

Bagarić je tom prilikom ipak priznao kako jedan događaj potiče drugi.

- I velika slavlja potiču ljude da se ponašaju u skladu s pobjedama. Kao i ovo, neke teške stvari kod većine ljudi izazovu tugu, žalost, suosjećanje, međutim, kod određenih ljudi izazovu potrebu da se identificiraju s počiniteljem, ubojicom, zločincem, to je uvijek bilo i to će biti, to je u ljudskoj prirodi. Ali takve reakcije neće spriječiti šutnja o tragediji- rekao je.