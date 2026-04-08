JD Vance: Sukob u Ukrajini je najteži rat koji treba riješiti

Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance u srijedu je istaknuo da je sukob u Ukrajini "najteži rat koji treba riješiti", nakon primirja postignutog s Iranom te je istodobno iskritizirao europske čelnike što "ne čine dovoljno" po tom pitanju.

- U nekim aspektima smo vjerovali da će biti najlakše, no bilo je najteže - rekao je u sklopu predavanja održanog pred studentima u Budimpešti, gdje je u posjetu od utorka.

Ukrajinski čelnici pozvali su Sjedinjene Države da izvrše pritisak na Moskvu kako bi se zajamčio prekid vatre i da bi se okončao rat koji traje već više od četiri godine te je rekao da primirje u Iranu pokazatelj uspjeha "američke odlučnosti".

- Na tomu radimo već 14 mjeseci i tako ćemo nastaviti. Zaista smo uspjeli natjerati ih (Ukrajince i Ruse) da iznesu svoja stajališta koja su s vremenom postala sve bliža - rekao je Vance, dodavši da je postignut "znatan napredak".

- Očito još nismo dosegli završnu fazu potrebnog napretka, ali sam prilično optimističan u vezi s tim jer je rat, u osnovi, prestao imati smisla - kazao je pozvavši obje strane da se "ne prepiru oko nekoliko četvornih kilometara teritorija".

Rekao je i da je "razočaran većim dijelom političara u Europi jer se ne čine osobito zainteresiranima za rješavanje ovoga specifičnog sukoba. No dobili smo puno pomoći od nekih naših prijatelja", nastavio je, kao primjer navevši talijansku premijerku Georgiju Meloni i mađarskoga premijera Viktora Orbana.

Vance je došao podržati Orbana samo nekoliko dana prije održavanja parlamentarnih izbora, a ankete predviđaju da će ih, nakon 16 godina na vlasti, izgubiti.

Vance je kazao i da je Orban "najkorisniji" jer je "poticao" Sjedinjene Države "da istinski shvate situaciju, da iz perspektive i Ukrajinaca i Rusa shvate što im je potrebno kako bi okončali sukob“.