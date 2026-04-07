'SVIJET SE MIJENJA'

Kotromanović: 'Da je Rusija brzo slomila Ukrajinu, Vučić bi odmah krenuo na Kosovo...'

Zagreb: Ante Kotrmanović gostovao je u studiju Večernjeg lista | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bivši ministar obrane upozorio na razlike između Hrvatske i Srbije, komentirao odnos prema Izraelu te govorio o dronovima, vojnom roku i globalnim sukobima

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović gostovao je na N1 televizija gdje je otvorio niz tema – od naoružavanja Srbije do globalnih sigurnosnih izazova. Podsjetio je kako su Hrvatska i Srbija još 2009. godine potpisale sporazum o vojno-tehničkoj suradnji te surađivale u kriznim situacijama i kroz zajedničke vojne vježbe. Govoreći o aktualnim potezima srbijanskog predsjednika Aleksandar Vučić, Kotromanović tvrdi da se radi prije svega o unutarnjoj politici. Smatra da se naoružavanje koristi za jačanje vlastite pozicije i kontrole. Dotaknuo se i Kosova, istaknuvši kako se u Srbiji o toj temi i dalje intenzivno govori. Izrazio je uvjerenje da bi situacija bila drukčija da je Rusija brzo pobijedila u Ukrajini, zapitavši se tko bi u tom slučaju mogao spriječiti eventualne poteze Beograda.

Naglasio je da postoji jasna razlika između naoružavanja Hrvatske i Srbije. Hrvatska, kaže, djeluje u okviru NATO-a i svojih obveza te ne predstavlja prijetnju. Odbacio je teze o mogućem zajedničkom napadu na Srbiju kao besmislice.

Komentirao je i istupe predsjednika Zoran Milanović o ulozi Izraela u regiji. Prema njegovim riječima, postoje informacije o prodaji sustava Srbiji, zbog čega razumije određeni politički oprez i distanciranje od Izrael. Dodao je da Hrvatska vojska neće biti oslabljenja bez te suradnje te izrazio potporu radu MORH-a.

Govoreći o suvremenom ratovanju, posebno je istaknuo važnost dronova. Naglasio je da se danas koriste u svim segmentima borbe te da je nužno ulagati u obuku i prilagodbu. Kao primjer naveo je Austriju koja intenzivno razvija takve kapacitete.

Kotromanović se osvrnuo i na vojni rok, poručivši da podržava ozbiljniju i dulju obuku. Smatra da bi minimalno trajanje trebalo biti četiri mjeseca, po uzoru na praksu u drugim državama. Zalaže se i za model u kojem bi obuka bila obvezna za sve, bez razlike između muškaraca i žena.

U globalnom kontekstu, komentirao je odnose unutar NATO-a i politiku američkog predsjednika Donald Trump. Ocijenio je da se Savez nalazi u izazovnom razdoblju, ali i da to potiče članice na veću samostalnost.

Dotaknuo se i situacije u SAD-u, uključujući smjene vojnih dužnosnika, navodeći kako bi razlog mogli biti neslaganja s političkim vrhom.

Kritičan je bio prema američkom pristupu prema Iran, istaknuvši da ciljevi nisu jasno definirani. Smatra da je operacija vođena loše te upozorava da je podcijenjena izdržljivost Irana, koji i dalje ima značajne vojne kapacitete, uključujući balističke rakete i dronove.

Zaključno je poručio kako se nada smirivanju sukoba u svijetu. Ratove smatra besmislenima i nepotrebnima te naglašava da bi fokus trebao biti na dijalogu, a ne na oružju.

