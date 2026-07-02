Je li Hrvatska pod HDZ-om u boljoj ili u manje lošoj situaciji?

Kao što znamo, Andrej Plenković voli dobre vijesti. Pa se tako na ovotjednoj sjednici Vlade pohvalio rekordno niskom nezaposlenošću i visokom zaposlenošću te istaknuo podatak da na svakih trideset građana koji rade tek jedan nije zaposlen. “Takav omjer nismo imali nikad i možemo iskazati zadovoljstvo ovakvim podacima na tržištu rada”, kazao je premijer i pozvao se na podatke Ministarstva rada koji otkrivaju da je u zadnjih deset godina broj nezaposlenih smanjen za gotovo 200.000 građana i da je prosječna neto plaća znatno veća nego prije deset godina.