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KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Je li Hrvatska pod HDZ-om u boljoj ili u manje lošoj situaciji?

Piše Tomislav Klauški,
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Je li Hrvatska pod HDZ-om u boljoj ili u manje lošoj situaciji?
Zagreb: Dolazak na zajednicku sjednicu Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Tržište rada popunjeno je stranim radnicima, koji plaćaju doprinose, ali rade nisko kvalificirane i slabo plaćene poslove koje domaći ljudi ne žele raditi...

Kao što znamo, Andrej Plenković voli dobre vijesti. Pa se tako na ovotjednoj sjednici Vlade pohvalio rekordno niskom nezaposlenošću i visokom zaposlenošću te istaknuo podatak da na svakih trideset građana koji rade tek jedan nije zaposlen. “Takav omjer nismo imali nikad i možemo iskazati zadovoljstvo ovakvim podacima na tržištu rada”, kazao je premijer i pozvao se na podatke Ministarstva rada koji otkrivaju da je u zadnjih deset godina broj nezaposlenih smanjen za gotovo 200.000 građana i da je prosječna neto plaća znatno veća nego prije deset godina.

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