Je li itko siguran od špijuna i krtica u vlastitim redovima?

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Pixsell/facebook

Srpsko nadziranje KFOR-a eklatantan je dokaz da Beograd nije odustao od Kosova, a to se u političkom i javnom diskurzu istočnih susjeda uopće ni ne skriva

Uhićenje Srpkinje A. M. i hrvatskog pilota vojnog helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J. I. iz Splita ponovno je iz naftalina izvukla koloplet špijunskog svijeta koji se ne odvija samo u holivudskim blockbusterima, nego i tu, među nama. Hrvatsko-srpski Julius i Ethel Rosenberg uhićeni su prvi put prije mjesec dana na Visu, a tereti ih se za špijunažu u korist Beograda. Prema neslužbenim informacijama, A. M. je od svojega partnera dobivala podatke o kretanju i planovima KFOR-ovih snaga na sjeveru Kosova, koje je potom prosljeđivala čelnicima Srpske liste, glavne političke stranke Srba na Kosovu koja usko surađuje s vlastima u Beogradu.

