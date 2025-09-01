Je li itko siguran od špijuna i krtica u vlastitim redovima?

Uhićenje Srpkinje A. M. i hrvatskog pilota vojnog helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J. I. iz Splita ponovno je iz naftalina izvukla koloplet špijunskog svijeta koji se ne odvija samo u holivudskim blockbusterima, nego i tu, među nama. Hrvatsko-srpski Julius i Ethel Rosenberg uhićeni su prvi put prije mjesec dana na Visu, a tereti ih se za špijunažu u korist Beograda. Prema neslužbenim informacijama, A. M. je od svojega partnera dobivala podatke o kretanju i planovima KFOR-ovih snaga na sjeveru Kosova, koje je potom prosljeđivala čelnicima Srpske liste, glavne političke stranke Srba na Kosovu koja usko surađuje s vlastima u Beogradu.

