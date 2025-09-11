Je li ovo Kirkov ubojica? Na X-u kruži snimka figure na krovu

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kirk je bio jedan od bližih Trumpovih saveznika, američki predsjednik je nakon pucnjave objavio kako je riječ o "sjajnom tipu od glave do pete". Pozvao je sve da se pomole za Kirka. Otprilike sat i pol nakon napada Kirk, je podlegao ozljedama u bolnici i preminuo.

Sada se na X-u pojavila objava na kojoj se vidi figura koja leži na krovu Losee Center kojih 200-tinjak metara udaljena od Kirka. Nekoliko trenutaka prije toga čuo se pucanj. Nakon pucnja ljudi su počeli panično bježati.

Foto: X/@Osinttechnical

Policija je prvo rekla kako je uhićena osoba tijekom istrage ubojstva američkog konzervativnog aktivista Kirka no ubrzo nakon toga to su demantirali. Direktor FBI-a Kash Patel na X-u je objavio kako se istraga nastavlja. FBI je pozvao i građane u pomoć i zamolili su im da im se jave sa svim informacijama, fotografijama i video snimkama.

Policija je također objavila kako ne vjeruju da se napadač više nalazi na području kampusa.