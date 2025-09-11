Obavijesti

'ISTRAGA SE NASTAVLJA'

Je li ovo Kirkov ubojica? Na X-u kruži snimka figure na krovu

Je li ovo Kirkov ubojica? Na X-u kruži snimka figure na krovu
Policija je prvo rekla kako je uhićena osoba tijekom istrage ubojstva američkog konzervativnog aktivista Kirka no ubrzo nakon toga to su demantirali

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kirk je bio jedan od bližih Trumpovih saveznika, američki predsjednik je nakon pucnjave objavio kako je riječ o "sjajnom tipu od glave do pete". Pozvao je sve da se pomole za Kirka. Otprilike sat i pol nakon napada Kirk, je podlegao ozljedama u bolnici i preminuo.

Charlie Kirk fatally shot at Utah Valley University event
Sada se na X-u pojavila objava na kojoj se vidi figura koja leži na krovu Losee Center kojih 200-tinjak metara udaljena od Kirka. Nekoliko trenutaka prije toga čuo se pucanj. Nakon pucnja ljudi su počeli panično bježati.

Policija je prvo rekla kako je uhićena osoba tijekom istrage ubojstva američkog konzervativnog aktivista Kirka no ubrzo nakon toga to su demantirali. Direktor FBI-a Kash Patel na X-u je objavio kako se istraga nastavlja. FBI je pozvao i građane u pomoć i zamolili su im da im se jave sa svim informacijama, fotografijama i video snimkama.

Policija je također objavila kako ne vjeruju da se napadač više nalazi na području kampusa. 

